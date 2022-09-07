【大市趨勢】萬九關失而復得 大和：料18500見底

港股九月跌勢不止，9月7日一度低見18818點，距離3月低位18235點不足600點，不過全日跌幅收窄，恒指收報19044點。大和日前發表中港股市策略，指出隨着恒指日漸接近三月前底，港股正跌入估值明顯低估的區間，趁低吸納並持有的策略有望創造更佳回報。

大和採用斐波那契回調（Fibonacci retracement）的技術分析，估計恒指下一波的支持位落在18500點，接近3月前底18235點。而考慮到恒指預測市盈率已跌到不足8倍，大和認為現時收集股票，以5年為期，賺得正回報的機率甚高。

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不過大和提醒，現時入市的投資者要保持耐性，因為港股短綫受制多項因素：

一、強勢美元：港元滙率走弱，會導致外資自香港金融體系淨流出；

二、地緣政治風險：投資於港股市場的非ETF外資對香港的政經局勢敏感，目前中美角力升温，加上中港疫情因素，對資金流入構成壓力。

三、中國經濟疲弱：恒生指數表現與中國製造業PMI的關連度較滬深300指數高，另外PMI疲弱同樣不利香港的M2貨幣供應增長。

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因此，大和建議投資者要耐心等待中國經濟復甦加快，以及美元的強勢開始放緩，作為港股回升的催化劑，而該行認為這些時刻會在今年第四季後段出現。

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記者：陳煒傑

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