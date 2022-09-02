戈爾巴喬夫錯估政局 俄鳥戰爭早埋伏線？

蘇聯末代領導人戈爾巴喬夫（Mikhail Gorbachev）周二（8日30日）離世，終年91歲。戈爾巴喬夫絕對是重要政治家，更為現今俄羅斯帶來深厚影響，尤其是有人認為普京（Vladimir Putin）入侵烏克蘭，正是要重振戈爾巴喬夫摧毀的輝煌。

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