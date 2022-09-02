  • 32°C
香港時間 : 2022902日 (週五) 16:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

戈爾巴喬夫錯估政局 俄鳥戰爭早埋伏線？

國際 16:05 2022/09/02

分享：

分享：

蘇聯末代領導人戈爾巴喬夫（Mikhail Gorbachev）周二（8日30日）離世，終年91歲。戈爾巴喬夫絕對是重要政治家，更為現今俄羅斯帶來深厚影響，尤其是有人認為普京（Vladimir Putin）入侵烏克蘭，正是要重振戈爾巴喬夫摧毀的輝煌。

...

撰文 : 郭麗明

欄名 : 國金好書

相關文章

俄大型油企主席離奇墮樓亡 曾公開批評普京侵烏
2022/09/01
俄大型油企主席離奇墮樓亡 曾公開批評普京侵烏
南非演員斥梅根自比曼德拉失禮「無人記得佢幾時結婚」
2022/09/01
南非演員斥梅根自比曼德拉失禮「無人記得佢幾時結婚」
首段8K影片揭鐵達尼號殘骸細節 畫面令人驚歎
今日
首段8K影片揭鐵達尼號殘骸細節 畫面令人驚歎
英國熱門移居城市租金比較 倫敦1間屋租夠去某地租4間
今日
英國熱門移居城市租金比較 倫敦1間屋租夠去某地租4間
南韓銀彈催谷生育率 擬每月派5800元補貼父母養B
2022/09/01
南韓銀彈催谷生育率 擬每月派5800元補貼父母養B

你可能感興趣

俄大型油企主席離奇墮樓亡 曾公開批評普京侵烏
18:15 2022/09/01
俄大型油企主席離奇墮樓亡 曾公開批評普京侵烏
南非演員斥梅根自比曼德拉失禮「無人記得佢幾時結婚」
17:37 2022/09/01
南非演員斥梅根自比曼德拉失禮「無人記得佢幾時結婚」
首段8K影片揭鐵達尼號殘骸細節 畫面令人驚歎
今日 09:05
首段8K影片揭鐵達尼號殘骸細節 畫面令人驚歎

最新專欄文章

卓慧思倘任英揆 保守黨右翼政策延續？
2022/08/27
卓慧思倘任英揆 保守黨右翼政策延續？
卓慧思若接任英揆 保守黨右翼政經措施料延續
2022/08/26
卓慧思若接任英揆 保守黨右翼政經措施料延續
核威懾虛張聲勢 美蘇冷戰捉心理
2022/08/20
核威懾虛張聲勢 美蘇冷戰捉心理
核戰警鐘再敲響 美蘇冷戰險釀禍
2022/08/19
核戰警鐘再敲響 美蘇冷戰險釀禍
勿怨前人無行動 樂觀抗氣候危機
2022/08/13
勿怨前人無行動 樂觀抗氣候危機
網絡熱話 政治 地緣政治 俄羅斯 戰爭 普京 北約 烏克蘭 莫斯科

下一篇文章

【恒指季檢生效】滙豐友邦齊減磅股價跌 撈底選滙豐還是友邦?
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版