戈爾巴喬夫錯估政局 俄鳥戰爭早埋伏線？ 國際 16:05 2022/09/02 分享： 分享： 蘇聯末代領導人戈爾巴喬夫（Mikhail Gorbachev）周二（8日30日）離世，終年91歲。戈爾巴喬夫絕對是重要政治家，更為現今俄羅斯帶來深厚影響，尤其是有人認為普京（Vladimir Putin）入侵烏克蘭，正是要重振戈爾巴喬夫摧毀的輝煌。 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 郭麗明 欄名 : 國金好書 相關文章 俄大型油企主席離奇墮樓亡 曾公開批評普京侵烏 2022/09/01 俄大型油企主席離奇墮樓亡 曾公開批評普京侵烏 南非演員斥梅根自比曼德拉失禮「無人記得佢幾時結婚」 2022/09/01 南非演員斥梅根自比曼德拉失禮「無人記得佢幾時結婚」 首段8K影片揭鐵達尼號殘骸細節 畫面令人驚歎 今日 首段8K影片揭鐵達尼號殘骸細節 畫面令人驚歎 英國熱門移居城市租金比較 倫敦1間屋租夠去某地租4間 今日 英國熱門移居城市租金比較 倫敦1間屋租夠去某地租4間 南韓銀彈催谷生育率 擬每月派5800元補貼父母養B 2022/09/01 南韓銀彈催谷生育率 擬每月派5800元補貼父母養B 你可能感興趣 俄大型油企主席離奇墮樓亡 曾公開批評普京侵烏 18:15 2022/09/01 俄大型油企主席離奇墮樓亡 曾公開批評普京侵烏 南非演員斥梅根自比曼德拉失禮「無人記得佢幾時結婚」 17:37 2022/09/01 南非演員斥梅根自比曼德拉失禮「無人記得佢幾時結婚」 首段8K影片揭鐵達尼號殘骸細節 畫面令人驚歎 今日 09:05 首段8K影片揭鐵達尼號殘骸細節 畫面令人驚歎 最新專欄文章 卓慧思倘任英揆 保守黨右翼政策延續？ 2022/08/27 卓慧思倘任英揆 保守黨右翼政策延續？ 卓慧思若接任英揆 保守黨右翼政經措施料延續 2022/08/26 卓慧思若接任英揆 保守黨右翼政經措施料延續 核威懾虛張聲勢 美蘇冷戰捉心理 2022/08/20 核威懾虛張聲勢 美蘇冷戰捉心理 核戰警鐘再敲響 美蘇冷戰險釀禍 2022/08/19 核戰警鐘再敲響 美蘇冷戰險釀禍 勿怨前人無行動 樂觀抗氣候危機 2022/08/13 勿怨前人無行動 樂觀抗氣候危機 網絡熱話 政治 地緣政治 俄羅斯 戰爭 普京 北約 烏克蘭 莫斯科