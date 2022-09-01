疫下停課影響浮現 美童幾乎集體留班 國際 20:01 2022/09/01 分享： 分享： 在歐美，大部分國家早已選擇「與病毒共存」，幾乎取消所有防疫措施，多國不用戴口罩，也取消疫苗通行證，驟眼看，國民生活已與疫前時期無大大分別，惟小孩失去了的學習進度，未必能輕易追回。 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 飢餓之石重見天日 歐旱情惡化警號 2022/08/24 飢餓之石重見天日 歐旱情惡化警號 英國通脹見頂？ 最壞時刻恐未到 2022/08/25 英國通脹見頂？ 最壞時刻恐未到 戈爾巴喬夫逝世 新冷戰揭序 2022/08/31 戈爾巴喬夫逝世 新冷戰揭序 光刻機極耗電 偏偏遇上能源荒 2022/08/30 光刻機極耗電 偏偏遇上能源荒 新加坡出招 吸高端人才 2022/08/29 新加坡出招 吸高端人才 你可能感興趣 飢餓之石重見天日 歐旱情惡化警號 12:48 2022/08/24 飢餓之石重見天日 歐旱情惡化警號 英國通脹見頂？ 最壞時刻恐未到 21:33 2022/08/25 英國通脹見頂？ 最壞時刻恐未到 戈爾巴喬夫逝世 新冷戰揭序 21:06 2022/08/31 戈爾巴喬夫逝世 新冷戰揭序 最新專欄文章 國金札記 - 戈爾巴喬夫走了 新冷戰揭序幕 今日 戈爾巴喬夫走了 新冷戰揭序幕 戈爾巴喬夫逝世 新冷戰揭序 2022/08/31 戈爾巴喬夫逝世 新冷戰揭序 國金札記 - 光刻機耗電暴增 偏偏遇上能源荒 2022/08/31 光刻機耗電暴增 偏偏遇上能源荒 國金札記 - 星出招搶人才 須有全盤規劃 2022/08/30 星出招搶人才 須有全盤規劃 國金札記 - 英國能源費飈8成 入滿油要4650元？ 2022/08/29 英國能源費飈8成 入滿油要4650元？ 疫情 傳染病 小學 兒童健康 防疫措施 數學科 美國