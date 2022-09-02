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股民表錯情 即吃眼前虧

財金專欄 2022/09/02

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港股昨日隨美股及日、韓、台亞股同步下滑，恒指大跌逾350點或1.8%，收報19597。港股昨再度向下，未能延續周三跑贏外圍股市走勢，令不少短炒股民失望，原因恒指表現對比周三尾市大成交抽上倒升，走勢完全

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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