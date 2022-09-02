股民表錯情 即吃眼前虧 財金專欄 2022/09/02 分享： 分享： 港股昨日隨美股及日、韓、台亞股同步下滑，恒指大跌逾350點或1.8%，收報19597。港股昨再度向下，未能延續周三跑贏外圍股市走勢，令不少短炒股民失望，原因恒指表現對比周三尾市大成交抽上倒升，走勢完全 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 股神經紀倉位 揭示沽貨未完 2022/09/01 股神經紀倉位 揭示沽貨未完 透視中港美 - 儲局前門拒虎 白宮後門進狼 2022/08/31 儲局前門拒虎 白宮後門進狼 透視中港美 - 中美審計協議 國泰曲綫受惠 2022/08/30 中美審計協議 國泰曲綫受惠 透視中港美 - 高息難速退 港股緊日子 2022/08/29 高息難速退 港股緊日子 透視中港美 - 炒中美達協議 中概挾淡已過 2022/08/27 炒中美達協議 中概挾淡已過 港股 美股 金融 人民幣 加息 美國聯儲局 騰訊 阿里巴巴 鮑威爾 藍籌股