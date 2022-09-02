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海爾保持增長 跑贏國內同業

財金專欄 2022/09/02

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港股昨日下跌，但家電股海爾智家（06690）逆市上升，主要受惠盈利增長以及跑贏對手，預期下半年以及明年增長勢頭不變，尤其中央一而再要求釋放綠色智能家電消費潛力，海爾是受惠者。

海爾智家（06690）上半

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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