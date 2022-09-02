海爾保持增長 跑贏國內同業 財金專欄 2022/09/02 分享： 分享： 港股昨日下跌，但家電股海爾智家（06690）逆市上升，主要受惠盈利增長以及跑贏對手，預期下半年以及明年增長勢頭不變，尤其中央一而再要求釋放綠色智能家電消費潛力，海爾是受惠者。 海爾智家（06690）上半 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【6.9的堅持】人仔貶值台海局勢 恒指難返二萬？（第四版） 2022/09/01 【6.9的堅持】人仔貶值台海局勢 恒指難返二萬？（第四版） 中字股實力談 - 建行吸納位 股息要10厘 2022/09/01 建行吸納位 股息要10厘 中字股實力談 - 【9月展望】人仔升貶左右大市 港股9月易跌難升（第五版） 2022/08/31 【9月展望】人仔升貶左右大市 港股9月易跌難升（第五版） 中字股實力談 - 內地IPO回暖 信証復甦在即 2022/08/31 內地IPO回暖 信証復甦在即 中字股實力談 - 【人仔貶值VS中美角力】人民幣貶值港股無好日子過（第四版） 2022/08/30 【人仔貶值VS中美角力】人民幣貶值港股無好日子過（第四版） 市帳率 市盈率 家電 每股盈利 每股資產淨值 中國 經濟 港股 人民幣 產品