保德信：新興債市消化大幅加息預期 財金專欄 2022/09/02 分享： 分享： 保德信固定收益（PGIM Fixed Income）首席投資策略師、全球債券主管Robert Tipp表示，大部分新興市場的債券市場已經消化了大幅加息的預期，日本央行視通脹趨勢為機遇以及中國債市逆熊市 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : Robert Tipp 保德信固定收益首席投資策略師全球債券主管 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 專訪 - 建銀趙文利：港股最樂觀看升至25000 2022/09/01 建銀趙文利：港股最樂觀看升至25000 道富環球：美元走強拖累亞洲債券 2022/08/31 道富環球：美元走強拖累亞洲債券 瑞士百達財管：全球通脹難復從前低水平 2022/08/30 瑞士百達財管：全球通脹難復從前低水平 信銀國際劉健民：內地經濟逐步改善 2022/08/26 信銀國際劉健民：內地經濟逐步改善 專訪 - 摩根資管何世寧︰高配金融及防禦性板塊 2022/08/25 摩根資管何世寧︰高配金融及防禦性板塊 中國 經濟 通脹 日本 加息 投資策略 債券 日圓 新興市場 日本央行