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保德信：發達國債市消化大幅加息預期

財金專欄 2022/09/02

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保德信固定收益（PGIM Fixed Income）首席投資策略師、全球債券主管Robert Tipp表示，大部分發達國家的債券市場已經消化了大幅加息的預期，日本央行視通脹趨勢為機遇以及中國債市逆熊市

...

撰文 : Robert Tipp 保德信固定收益首席投資策略師
全球債券主管

欄名 : 名家觀點

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