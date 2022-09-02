民生區商場 成疫下投資搶手貨 財金專欄 14:00 2022/09/02 分享： 分享： 加息在即，投資者尋找較高回報及穩健物業，而中港尚未通關，核心區商舖前景仍不明朗。相比之下，民生區商場出租率高、抗跌力強，相信為今年投資焦點之一。 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 負面因素困擾 工商舖上半年難反彈 2022/03/22 負面因素困擾 工商舖上半年難反彈 商舖投資 危中有機 2022/03/26 商舖投資 危中有機 零售市道走向復常 空置商舖需時消化 2022/04/20 零售市道走向復常 空置商舖需時消化 民生區商舖率先受惠 2022/05/04 民生區商舖率先受惠 核心區商舖大執位 2022/07/19 核心區商舖大執位 你可能感興趣 負面因素困擾 工商舖上半年難反彈 15:58 2022/03/22 負面因素困擾 工商舖上半年難反彈 商舖投資 危中有機 00:06 2022/03/26 商舖投資 危中有機 零售市道走向復常 空置商舖需時消化 22:08 2022/04/20 零售市道走向復常 空置商舖需時消化 最新專欄文章 專家樓論 - 私樓落成量 肯定不似預期 今日 私樓落成量 肯定不似預期 專家樓論 - 樓價時光倒流 2022/09/01 樓價時光倒流 專家樓論 - 留意成交量轉弱 2022/08/31 留意成交量轉弱 專家樓論 - 哪類物業適合打防守？ 2022/08/30 哪類物業適合打防守？ 專家樓論 - 樓價跌幅逼近1成 2022/08/29 樓價跌幅逼近1成 香港物業 空置率 疫情 商舖 物業 成交 商場