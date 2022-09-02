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民生區商場 成疫下投資搶手貨

財金專欄 14:00 2022/09/02

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加息在即，投資者尋找較高回報及穩健物業，而中港尚未通關，核心區商舖前景仍不明朗。相比之下，民生區商場出租率高、抗跌力強，相信為今年投資焦點之一。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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