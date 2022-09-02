11月撤來港酒店隔離 政府吹淡風 財金專欄 2022/09/02 分享： 分享： 彭博指港府傾向11月全面取消海外來港的酒店隔離，自然引起高度關注，究竟這有多大機會成真？事實上，港府昨晚已發稿回應降溫，有港府中人坦言，目前確診數字破萬，港府怎可能此時有傾向打算全面放寬入境！ 確診再破 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 李家超訪粵告吹 「逆向隔離」料仍有成果 2022/09/01 李家超訪粵告吹 「逆向隔離」料仍有成果 有政戲 - 韓正今一帶一路論壇講話 點明港方向？ 2022/08/31 韓正今一帶一路論壇講話 點明港方向？ 有政戲 - 外遊星泰瑞士等5國 馬時亨：港堪憂 2022/08/30 外遊星泰瑞士等5國 馬時亨：港堪憂 有政戲 - 李家超周三赴粵 料探討落實「逆向隔離」 2022/08/29 李家超周三赴粵 料探討落實「逆向隔離」 有政戲 - 疫情升溫 中秋節會收緊防疫嗎？ 2022/08/26 疫情升溫 中秋節會收緊防疫嗎？ 疫情 香港 特首辦 新冠肺炎疫情 新冠肺炎