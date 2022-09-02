11月撤來港酒店隔離 政府吹淡風

彭博指港府傾向11月全面取消海外來港的酒店隔離，自然引起高度關注，究竟這有多大機會成真？事實上，港府昨晚已發稿回應降溫，有港府中人坦言，目前確診數字破萬，港府怎可能此時有傾向打算全面放寬入境！

確診再破

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