消費復甦開局 電商打法翻新

昨日內地學校開學，經過半年的疫情網課，回歸綫下授課讓各地出現了久違的大堵車。雖然堵車依然讓人煩躁，但經歷過疫情期間足不出戶、各地城市街道空蕩蕩的沉寂，人們將車水馬龍的擁堵也視作反映經濟復甦的一項指徵。

...