消費復甦開局 電商打法翻新 財金專欄 2022/09/02 分享： 分享： 昨日內地學校開學，經過半年的疫情網課，回歸綫下授課讓各地出現了久違的大堵車。雖然堵車依然讓人煩躁，但經歷過疫情期間足不出戶、各地城市街道空蕩蕩的沉寂，人們將車水馬龍的擁堵也視作反映經濟復甦的一項指徵。 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 潘攀 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 穩住大盤 財策衝關 2022/09/01 穩住大盤 財策衝關 國情知聞 - 高調督查 低調督導 2022/08/31 高調督查 低調督導 國情知聞 - 「縣城買房回鄉種地」 專家言論掀大浪 2022/08/30 「縣城買房回鄉種地」 專家言論掀大浪 國情知聞 - 河北接連「封控」 意在北京服貿會 2022/08/29 河北接連「封控」 意在北京服貿會 國情知聞 - 全國再展大督查 揭新背景新內容 2022/08/27 全國再展大督查 揭新背景新內容 疫情 中國 經濟 新經濟 李克強 營收 拼多多（美：PDD） 快手—W（01024） 京東集團—SW（09618）