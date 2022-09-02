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消費復甦開局 電商打法翻新

財金專欄 2022/09/02

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昨日內地學校開學，經過半年的疫情網課，回歸綫下授課讓各地出現了久違的大堵車。雖然堵車依然讓人煩躁，但經歷過疫情期間足不出戶、各地城市街道空蕩蕩的沉寂，人們將車水馬龍的擁堵也視作反映經濟復甦的一項指徵。

...

撰文 : 潘攀

欄名 : 國情知聞

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