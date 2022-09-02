疫下停課影響浮現 美童幾乎集體留班 財金專欄 2022/09/02 分享： 分享： 在歐美，大部分國家早已選擇與病毒共存，幾乎取消所有防疫措施。驟眼看，國民生活已與疫前時期無大大分別，惟小孩失去了的學習進度，未必能輕易追回。 美國政府為了解學童整體學業水平，每隔一段時間便會進行國家教育 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 疫下停課影響浮現 美童幾乎集體留班 2022/09/01 疫下停課影響浮現 美童幾乎集體留班 國金札記 - 戈爾巴喬夫走了 新冷戰揭序幕 2022/09/01 戈爾巴喬夫走了 新冷戰揭序幕 戈爾巴喬夫逝世 新冷戰揭序 2022/08/31 戈爾巴喬夫逝世 新冷戰揭序 國金札記 - 光刻機耗電暴增 偏偏遇上能源荒 2022/08/31 光刻機耗電暴增 偏偏遇上能源荒 國金札記 - 星出招搶人才 須有全盤規劃 2022/08/30 星出招搶人才 須有全盤規劃 疫情 美國 英國 學校 新加坡 防疫措施 新冠肺炎疫情 新冠肺炎