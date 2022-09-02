疫下停課影響浮現 美童幾乎集體留班

在歐美，大部分國家早已選擇與病毒共存，幾乎取消所有防疫措施。驟眼看，國民生活已與疫前時期無大大分別，惟小孩失去了的學習進度，未必能輕易追回。

美國政府為了解學童整體學業水平，每隔一段時間便會進行國家教育

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