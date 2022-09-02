雪茄屁股收高息待回暖! 財金專欄 02:30 2022/09/02 分享： 分享： 承接八月尾跌勢，環球股市九月第一個交易普遍向下，主要憂慮聯儲局及歐央行續大幅加息，兼且地緣政治危機及大國爭鬥持續，疫情繼續影響部分國家的經濟活動，也令各地股市添壓。亞太區股市周四率先向下，內地上證指數 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 「毒化工」回吐低吸良機! 2022/08/31 「毒化工」回吐低吸良機! 投資坐標 - 中港股市不跟鮑SIR指揮棒? 2022/08/30 中港股市不跟鮑SIR指揮棒? 投資坐標 - 盈利派息均超預期「有錢途」! 2022/08/26 盈利派息均超預期「有錢途」! 投資坐標 - 「神奇愛股」何時再食糊? 2022/08/24 「神奇愛股」何時再食糊? 投資坐標 - 盈利預減八成也想逆市升? 2022/08/23 盈利預減八成也想逆市升? 堅寶國際（00675） 招商局商業房託（01503） 美股 派息 樂聲電子（00213） 中遠海控（01919） 港股 盈警 債息倒掛 疫情