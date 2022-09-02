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雪茄屁股收高息待回暖!

財金專欄 02:30 2022/09/02

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承接八月尾跌勢，環球股市九月第一個交易普遍向下，主要憂慮聯儲局及歐央行續大幅加息，兼且地緣政治危機及大國爭鬥持續，疫情繼續影響部分國家的經濟活動，也令各地股市添壓。亞太區股市周四率先向下，內地上證指數

...

撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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