【恒指季檢生效】滙豐友邦齊減磅股價跌 撈底選滙豐還是友邦?

恒生指數系數季檢下周一生效，指數換馬買賣盤預計集中今日收市前湧現。各恒指及國指新貴股今早股價表現反高潮同下跌，令受惠流通系數及指數比重上升的重磅藍籌科技股亦大致隨大市偏軟。至於檢季中指數比重削減最多的滙豐（00005）及友邦（01299），捱沽情況更明顯。

滙豐及友邦股價今早分別曾跌逾1%及2%跑輸大市，相信部份反映ETF被動資金沽盤開始湧現。滙豐、友邦均非對加息反映最負面的高估值科技股，滙豐直接受惠加息令淨利息收入增加，友邦的保單新業務價值亦會因加息而提升。若因指數換馬沽盤的技術因素下跌，兩者都具撈底價值。但以友邦疫情反彈勢頭明顯，業務復甦的可預測性相信較高。

滙豐股價今早低見47.6元，跌逾1.3%，股價日前失守250日綫續尋底；友邦今早更曾大跌逾2%，低見73.5元，初步試穿今年3月築底反彈形成的上升軌。

在今次恒指季檢中，滙豐佔比將由近8.7%減至8%，按7月底時追縱恒指的ETF規模約238億美元計，被動沽盤已近13億元，相等於滙豐約1.6個交易日成交額；友邦佔比則下降約0.4個百分點至約7.6%，近8億元被動資金流出，相等於0.6個交易日交投。

美英預期急加息遏通脹難逆轉，加息周期中低吸金融股原為較穩健之選。滙豐今年第2季按年增近9億美元至近75億美元，第3季增長肯定進一步加快。惟加息周期下經濟轉弱，滙豐次季錄預期信貸虧損（ECL）撥備4.5億美元，相對去年同期回撥2.6億美元，一來一回盈利減逾7億美元，很大程度上已抵銷加息利好。

滙豐兩大主要市場，香港已於次季連續2季GDP倒退進入技術性衰退，英國超高超脹及急加息，下半年情況可能更糟，壞帳撥備與利息收入增加仍會互相抵銷。

至於友邦，新公布中期業務雖錄首次錄得上市以來盈利倒退，但主要受疫情因素影響保單銷售，本港市場新業務價值於5月率先築底，泰國及中國內地市場則分別於6月及7月回復正增長。中期息雖只微升6%，但連同股份回購計算，上半年回饋股東資金按年增逾9成，長遠投資價值更勝滙豐一籌。

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