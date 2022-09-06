【賺息趨勢】摩通：俄關「北溪一號」 天然氣資源及設備股受惠

美國上周公布的8月就業數據可謂「不愠不火」，雖然失業率意外上籃0.2個百分點至3.7%，但是主因是隨疫情紓緩，多人重新找工作（點擊圖片放大），加上非農職位增長31.5萬份，稍高於市場預期的30萬份，而時薪續升（點擊圖片放大），市場一度解讀為就業市場初見放緩迹象。再者，美國通脹雖仍高企，但有望見頂，現「不愠不火」的就業市場表現既足以支持經濟免於衰退，又而不至迫使聯儲局加快加息，加息預期降温（點擊圖片放大）。

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專訪：星級名家曾淵滄 授逆市三大部署【下一頁】

惟無論聯儲局本月加息半厘或是0.75厘，該局本輪加息，在不足半年內已加息2.25厘，加息速度遠較上一輪以至過去6次加息周期急速（點擊圖片放大），讀者選收息股除了選業務穩健者，也要留意股息增長能力。

延伸閱讀：【息口趨勢】普徠仕Blerina Uruci：美國利率於4厘見頂機會較大

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9月6日：

【17：15】俄羅斯關閉「北溪一號」天然氣輸送管道，摩根大通最新發表報告預期，香港公用股之中，可有潛在受惠的包括擁有上游資源的天然氣公用企業如新奧能源 （02688） 等，全球長期合約料可從貿易利潤提升中獲益。

此外，由於歐洲多元化地從非洲及其他國家進口天然氣，海外液化天然氣（LNG）/天然氣設備的訂單增加（按年升70%），摩通預料，這亦可能令......

【16：45】不少收息股為中資股，股息以人民幣計，而中國中國人民銀行昨日傍晚公布，下調金融機構外滙存款準備金率2個百分點，措施將於9月15日生效。此消息一出，曾刺激離岸人民幣滙價隨即抽升200個基點，惟今天再度回軟，ING銀行大中華經濟師彭藹嬈 (Iris Pang) 基於2個原因，對遏制人民幣跌勢作用有限，分析詳見：【下一頁】

9月5日：

【18：00】瑞銀近日公布喜愛的6隻港股股票名單（點擊圖片放大），當中包括長和 （00001） 、電訊盈科 （00008） 及友邦 （01299） 3隻熱門收息股。此外，以今天收市價，其中以長和的潛在上升空間最大。

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【14：00】業務以出售東江水為主，另加一些公路及電力業務的冷門收息股粵海投資 （00270） ，剛被美銀發表最新報告，重申其「買入」的投資評價，惟目標價由17.4元大削16.7%至14.5元。

美銀指，粵投上半年每股持續盈利按年下跌9%，主要由於......

【07：00】中資電訊股在今年上半年複雜多變的經營環境下，純利以至每股派息均有驚喜（點擊圖片放大），3隻中資電訊股未來增長及估值比較，詳見：【下一頁】

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更多關於中國移動 （00941） 本身的估值分析，詳見：【下一頁】

9月2日：

【08：00】2022年中期及第二季業績公布潮結束，當中屬熱門收息股的內銀股，瑞銀最新報告表示，雖然內銀第二季的盈利表現大致符合預期，惟收入表現卻遜預期，並認為行業最壞情況可能未結束。瑞銀指，內地大多數銀行的基本面惡化速度比預期更快，主因是淨息差大幅收窄、手續費收入疲軟，加上支出增長高於正常水平，尤其是大型銀行，這些現象均超出該行預期。

展望未來，瑞銀仍然關注房企不良貸款清理時間，以及房地產行業對供應商及經濟的溢出效應，因為房企在獲得新的銀行信貸及新房銷售現金流上，均沒有顯示出實質性改善的迹象。瑞銀續指，在10月舉行的中共第20次全國代表大會帶來的潛在積極催化劑之前，短期內對大型銀行及合資銀行保持審慎看法，認為郵儲銀行 （01658） ，以及有較高外滙敞口的中國銀行 （03988） 表現可能會較好。

9月1日：

【00：15】中銀香港 （02388） 中期業績略有驚喜，雖然未有增加中期股息，但起碼沒有跟隨另外兩間港銀恒生銀行 （00011） 及東亞銀行 （00023） 大削中期股息，而至截稿前止有9間券商給予中銀最新目標價（點擊圖片放大），平均值約......中銀中期業績分析詳見：【下一頁】

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8月下旬「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

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