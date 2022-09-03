火電業務轉盈 潤電重拾增長

四川限電引發內地電荒，儘管高溫天氣回落，但內地電力需求仍然殷切，由於中央力壓煤炭價格，轉型中的華潤電力（00836）佔比超過六成的火電業務下半年有望轉虧為盈。加上可再生能源業務保持明快增長，可以支持盈

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