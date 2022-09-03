火電業務轉盈 潤電重拾增長 財金專欄 2022/09/03 分享： 分享： 四川限電引發內地電荒，儘管高溫天氣回落，但內地電力需求仍然殷切，由於中央力壓煤炭價格，轉型中的華潤電力（00836）佔比超過六成的火電業務下半年有望轉虧為盈。加上可再生能源業務保持明快增長，可以支持盈 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【低處未算低】恒指中期MACD沽出訊號 港股9月難捱（第四版） 2022/09/02 【低處未算低】恒指中期MACD沽出訊號 港股9月難捱（第四版） 中字股實力談 - 海爾保持增長 跑贏國內同業 2022/09/02 海爾保持增長 跑贏國內同業 中字股實力談 - 【6.9的堅持】人仔貶值台海局勢 恒指難返二萬？（第四版） 2022/09/01 【6.9的堅持】人仔貶值台海局勢 恒指難返二萬？（第四版） 中字股實力談 - 建行吸納位 股息要10厘 2022/09/01 建行吸納位 股息要10厘 中字股實力談 - 【9月展望】人仔升貶左右大市 港股9月易跌難升（第五版） 2022/08/31 【9月展望】人仔升貶左右大市 港股9月易跌難升（第五版） 市盈率 市帳率 每股盈利 每股資產淨值 每股派息 人民幣 買入 板塊 止蝕 組合