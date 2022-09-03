從騰訊縮投資 看獨角獸墮後

內地胡潤研究院日前公布了2022年中的《全球獨角獸榜》，十大估值獨角獸中國獨佔5席，獨角獸大國地位看似不變。但整體獨角獸數目看，中美此消彼長趨勢明顯，若與騰訊（00700）傳部署今年剝離千億元股權投資

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