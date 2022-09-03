從騰訊縮投資 看獨角獸墮後 財金專欄 2022/09/03 分享： 分享： 內地胡潤研究院日前公布了2022年中的《全球獨角獸榜》，十大估值獨角獸中國獨佔5席，獨角獸大國地位看似不變。但整體獨角獸數目看，中美此消彼長趨勢明顯，若與騰訊（00700）傳部署今年剝離千億元股權投資 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 股民表錯情 即吃眼前虧 2022/09/02 股民表錯情 即吃眼前虧 透視中港美 - 股神經紀倉位 揭示沽貨未完 2022/09/01 股神經紀倉位 揭示沽貨未完 透視中港美 - 儲局前門拒虎 白宮後門進狼 2022/08/31 儲局前門拒虎 白宮後門進狼 透視中港美 - 中美審計協議 國泰曲綫受惠 2022/08/30 中美審計協議 國泰曲綫受惠 透視中港美 - 高息難速退 港股緊日子 2022/08/29 高息難速退 港股緊日子 中國 經濟 美國 港股 人民幣 騰訊 阿里巴巴 鮑威爾 壟斷 快狗打車（02246）