拆解新盤定價難高開 三大原因 財金專欄 14:00 2022/09/03 分享： 分享： 啟德MIAMI QUAY I首批入場價，重返約5年前水平，發展商克制求售，除要為疫情回升、本港將踏入加息周期，以及啟德大量新盤供應3方面作緩衝外，項目亦成為PARK PENINSULA首盤，定價直接影響區內項目，實不容有失。 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 留意成交量轉弱 2022/08/31 留意成交量轉弱 增加供應由調低地價做起 2022/09/01 增加供應由調低地價做起 細價新盤新常態 靠三招突圍吸客 2022/08/25 細價新盤新常態 靠三招突圍吸客 加息衝擊樓市 業主獲利空間收窄 2022/08/24 加息衝擊樓市 業主獲利空間收窄 新盤抗「息魔」有法 銷情近1年最旺 2022/08/29 新盤抗「息魔」有法 銷情近1年最旺 你可能感興趣 留意成交量轉弱 01:00 2022/08/31 留意成交量轉弱 增加供應由調低地價做起 23:07 2022/09/01 增加供應由調低地價做起 細價新盤新常態 靠三招突圍吸客 14:00 2022/08/25 細價新盤新常態 靠三招突圍吸客 最新專欄文章 專家樓論 - 民生區商場 成疫下投資搶手貨 2022/09/02 民生區商場 成疫下投資搶手貨 專家樓論 - 私樓落成量 肯定不似預期 2022/09/02 私樓落成量 肯定不似預期 專家樓論 - 樓價時光倒流 2022/09/01 樓價時光倒流 專家樓論 - 留意成交量轉弱 2022/08/31 留意成交量轉弱 專家樓論 - 哪類物業適合打防守？ 2022/08/30 哪類物業適合打防守？ 一手市場 香港物業 PARK PENINSULA MIAMI QUAY I 啟德 供樓負擔 加息