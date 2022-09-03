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拆解新盤定價難高開 三大原因

財金專欄 14:00 2022/09/03

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啟德MIAMI QUAY I首批入場價，重返約5年前水平，發展商克制求售，除要為疫情回升、本港將踏入加息周期，以及啟德大量新盤供應3方面作緩衝外，項目亦成為PARK PENINSULA首盤，定價直接影響區內項目，實不容有失。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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