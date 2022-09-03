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炒作無人機 徒令兩岸對立又升級

財金專欄 2022/09/03

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台灣「打響第一槍」？美國眾議院議長佩洛西訪台引發的台海緊張局勢餘波未了，有內地無人機在台灣金門首次被擊落，令人關注台海軍事緊張升級。誠然，美方在台灣問題上持續挑釁，在政治及科技上步步進迫，但在軍事上明

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欄名 : 社評

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