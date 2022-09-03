炒作無人機 徒令兩岸對立又升級 財金專欄 2022/09/03 分享： 分享： 台灣「打響第一槍」？美國眾議院議長佩洛西訪台引發的台海緊張局勢餘波未了，有內地無人機在台灣金門首次被擊落，令人關注台海軍事緊張升級。誠然，美方在台灣問題上持續挑釁，在政治及科技上步步進迫，但在軍事上明 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 社評 最新專欄文章 幼童谷針防重症 復常藍圖促配合 2022/09/02 幼童谷針防重症 復常藍圖促配合 港助帶路開新篇 聯通世界須開關 2022/09/01 港助帶路開新篇 聯通世界須開關 加針開學減重症 安全寬限促復常 2022/08/31 加針開學減重症 安全寬限促復常 覓地建屋為首務 球場改劃別再拖 2022/08/30 覓地建屋為首務 球場改劃別再拖 疫下教學追落後 煞停面授須三思 2022/08/29 疫下教學追落後 煞停面授須三思 佩洛西 中美關係 兩岸關係 金門 無人機 軍事演習 國務院台灣事務辦公室 中國外交部 輝達（Nvidia，美：NVDA） 李顯龍