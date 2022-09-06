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【談股神操作】曾淵滄：等巴菲特賣完手上的比亞迪 再入貨也不遲

財金 08:00 2022/09/06

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股神巴菲特旗下的巴郡近日頻頻減持手上的比亞迪股份，受股神出貨消息刺激，比亞迪港股股價，由8月29日那周計算，整個星期跌幅已超過1成，回落至220元左右的水平。對於股神這波操作，星級名家曾淵滄在接受《投資理財周刊》專訪時表示，想入貨的投資者不用太急，等巴菲特沽完先。

「那我們也不知道巴菲特會不會繼續賣，他就是賣的很少，他現在手上還有大概百分之二十吧，巴菲特是賺了很多很多錢的，賺了不知道多少倍。」

曾淵滄說，巴菲特向來是價值投資者，而他在好幾年前買入比亞迪，股價相較之前已經升了很多倍，現在估值一點也不低，因此可能巴菲特認為估值太高而做減持也說不定。但他指，始終比亞迪是電動車行業的龍頭，像美國車企特斯拉一樣，龍頭的估值一般都會比較高。

曾淵滄指，如果巴菲特再繼續賣，那麼可以肯定，在巴菲特的眼中，比亞迪的價格已經變高了，因此投資者沒有必要現在去追買。

「就讓巴菲特去賣，等巴菲特完全賣完，那我們才來考慮。」

（點擊下圖可查看曾淵滄的投資心法。）

    點擊圖片放大
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電動車長遠仍可看好

不過曾淵滄說，長遠來看，電動車行業仍然非常有前途，特別是在中國。他說，因為整體來講，中國經濟發展快，加上它是一個較依賴能源進口的國家，因此發展新能源來講，對於中國至關重要，這也是為什麼中國會提出碳中和以及碳達峰兩個大目標，原因就是想盡可能減少使用石油。

......

記者：劉雅文

 

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撰文 : 劉雅文 投資理財周刊

欄名 : MT專訪

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