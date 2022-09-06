【經濟輪流轉】內房股已非首選 瀚亞黃嘉權：着眼電動車長期投資機會

瀚亞投資（Eastspring Investments）客戶投資基金經理黃嘉權接受《投資理財周刊》專訪時表示，投資角度而言，尤其是在A股，內房並不是那麼重要，建議投資者留意新經濟及增長股，特別電動車、新能源及消費主題。

▼ 點擊圖片放大

「很多人的傳統想法是，中國經濟增長一定與內房有關，房地產好，人人都好，則整個經濟都有好增長。不過，人們的想法應該陸續要開始改變，要以另一個角度去看待中國未來的增長。」

他指，大半年來，市場有很多關於內房的新聞，特別是債券方面，在違約增加的情況下，影響自然發酵。然而，由投資角度而言，不應只着眼於中國經濟及內房現在的問題，「現時A股市場中，內房佔的比重很小」，像滬深300指數，內房企業的權重就不超過1%，而目前國內很多基金，內房的持股量亦小於1%。因此，他認為內房在股票投資上，已不是一個很重要的板塊。

他表示，內地的投資機會仍有很多，新的增長動力亦正抬頭，

欲看更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機。hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，更多豐富藏書，歡迎登入電子書架，未成為訂戶的朋友，只需598元/年，可享全年無限瀏覽hket電子書架，更可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版，有興趣的朋友萬勿錯過！

...