【投資心得】黑石私人財富管理：「勿與聯儲局作對」的全新涵義

在1970年首次出版的《決勝華爾街》（Winning on Wall Street）中，作者Martin Zweig提出「勿與聯儲局作對」這一名句，為其中一條幫助投資者部署正確投資組合的金科玉律。

過去幾十年，「勿與聯儲局作對」通常代表市場願意承擔風險。由於央行流動性抑制了市場波動，並推動實現龐大的Beta回報，因此投資者積極入市買賣以求獲利。寬鬆的金融環境在很大程度上造就了歷來最長、最強勁的牛市，但現時一切今非昔比，投資者必須相應地審視投資策略。

為何市場想逆風而行

通脹目前處於41年來高位，而聯儲局正採取自1994年以來最強硬的緊縮政策。這兩個條件導致現時環境與此前幾次經濟的衰退時期有所不同。在這市況下，「勿與聯儲局作對」意味著市場需接受更長的加息週期及更高的最終利率，但市場至今尚未準備好接受這一點。

市場目前預計加息幅度僅約75個基點，而聯邦基金利率將在2022年第四季見頂，並於一年後開始減息。然而，正當這些預期出現之際，聯儲局暗示緊縮政策將延續至2023年，到明年年底的政策利率至少比市場預期高出50個基點。

市場似乎預期未來將與上一週期大同小異，並利用任何合宜的數據點以論證寬鬆貨幣政策將會迅速恢復。1970年代的經濟環境縱使與目前情況並非全然相同，但更具參考價值，反映我們即將面對甚麼形勢。

在那十年中，通脹上升得更快，而且經濟週期更短、更加波動。相比之下，2010年代貨幣刺激措施抑制了波動性，創造有史以來最長的經濟增長及牛市。

今天投資不足導致明天的通貨膨脹

我認為現時投資不足將會造成未來的通脹壓力，使得經濟環境與1970年的情況更為相似，而非2010年。其一原因是美國與許多其他成熟經濟體在過去幾十年來均未有投資於提升產能。

除了投資不足外，危機後復甦乏力，使包括美國在內的許多經濟體陷入疲軟。科技泡沫及環球金融危機後未見強勁的經濟增長，而經濟基礎結構亦無轉變，意味著產能利用率呈下降趨勢。由於這種疲軟，私人固定資產的平均使用年期達到近70年來的最高水平。

房屋為投資不足例子之一

現時聯儲局與各國央行紛紛收緊政策以遏止過度需求，但當前的增長放緩亦有機會導致投資下滑。不幸的是，這無法解決因供應短缺問題導致的通脹加劇。這一悖論意味著，一旦經濟增長復甦，房屋、能源、大宗商品、基礎設施及勞動力均可能仍會供不應求，因此通脹問題將揮之不去。

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