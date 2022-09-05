【成都疫情】半導體產業值佔全國達9% 全市「居家」影響有多大？

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高溫未散，四川省成都市疫情病例又突然增加，這次的措施由過去的「封控」變成全體市民「原則居家」。
當地在9月1日宣布，即日起一連4天在全市開展全員核酸檢測，並要求居民傍晚6時起留在家中，如非必要不要離開成都。另外除了保障市民生活和城市基本運行的公共服務類企業外，其餘企業居家辦公。
除超市、藥店，以及只提供外賣服務的餐飲場所外，其他營業場所、門店暫停營業。（點擊下圖看成都日增病例數量）
成都疫情影響相對可控
華泰證券認為，這次成都疫情可能比3月深圳疫情略為嚴重，但預計不會重演上海做法，認為當前全國疫情其實已經不僅僅局限在成都，企業和居民信心可能進一步受挫。
（點擊下圖看成都產業分佈）
半導體行業值佔全國9%
成都是西南工業重鎮，支柱產業是電子信息、裝備制造（包含汽車）和生物醫藥等。其中電子信息產業是成都近年發展，最為迅速且規模最為龐大的產業，據成都市發改委數據，其總產值在2020年突破萬億，產業份額占全國比重接近9%，具有較大的影響力，尤其在集成電路，如英特爾（美：INTC）、新型顯示，如京東方（深：000725）、智能終端，如華為、富士康等。而對比半導體行業的重城深圳，其2021年電子信息制造業總產值達2.38萬億元，約占全國的六分之一，成都可謂緊隨其後。
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撰文 : 劉雅文 投資理財周刊
欄名 : 研究報告