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【成都疫情】半導體產業值佔全國達9% 全市「居家」影響有多大？

財金 08:00 2022/09/05

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高溫未散，四川省成都市疫情病例又突然增加，這次的措施由過去的「封控」變成全體市民「原則居家」。

當地在9月1日宣布，即日起一連4天在全市開展全員核酸檢測，並要求居民傍晚6時起留在家中，如非必要不要離開成都。另外除了保障市民生活和城市基本運行的公共服務類企業外，其餘企業居家辦公。

除超市、藥店，以及只提供外賣服務的餐飲場所外，其他營業場所、門店暫停營業。（點擊下圖看成都日增病例數量）

    點擊圖片放大

成都疫情影響相對可控

華泰證券認為，這次成都疫情可能比3月深圳疫情略為嚴重，但預計不會重演上海做法，認為當前全國疫情其實已經不僅僅局限在成都，企業和居民信心可能進一步受挫。 

  • 第一，從全面封控（全員居家或者停止公共交通等方式）時間來看，相對及時，從發生零星確診病例到全面封控，歷時18天；從病例突破100例到全面封控，歷時4天。
  • 第二，從防疫措施來看，成都初期便采用了擴大化全員篩查+出入公共場所常態化核酸的方式。
  • 第三，從防控效果來看，成都疫情管控以來，8月29-9月1日新增陽性逐日下降（29日211例、30日207例、31日157例、1日150例），社會面病例也有減少。

（點擊下圖看成都產業分佈）

    點擊圖片放大
    +2

半導體行業值佔全國9%

成都是西南工業重鎮，支柱產業是電子信息、裝備制造（包含汽車）和生物醫藥等。其中電子信息產業是成都近年發展，最為迅速且規模最為龐大的產業，據成都市發改委數據，其總產值在2020年突破萬億，產業份額占全國比重接近9%，具有較大的影響力，尤其在集成電路，如英特爾（美：INTC）、新型顯示，如京東方（深：000725）、智能終端，如華為、富士康等。而對比半導體行業的重城深圳，其2021年電子信息制造業總產值達2.38萬億元，約占全國的六分之一，成都可謂緊隨其後。

 

......

 

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撰文 : 劉雅文 投資理財周刊

欄名 : 研究報告

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