【市場展望】霸菱：中國股票盈利修正趨勢似見底 留意幾個領域投資機會

鑑於通脹預期似乎已經見頂，加上市場的關注從通脹逐漸轉向潛在的經濟衰退，市場已開始消化美國聯儲局立場較為温和的預期，而油價及其他商品價格下跌亦有助於緩解亞洲企業的利潤率壓力。這些因素均為整個亞洲股票資產類別提供支持；亞洲大部份地區（中國內地及香港除外）的股票市場自7月份以來均錄得反彈。

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與此同時，各經濟體系逐步重啟亦利好東協各股市的投資氣氛。印度業績表現穩健推動當地股市回升，同時外國投資者資金繼10個月錄得流出後回歸至正數。雖然整體市場情緒有所改善，我們仍密切留意企業的盈利表現；特別是雖然整體東協地區的企業盈利在新加坡的帶領下已重回至正增長，但如韓國等出口型市場可能會進一步受到已發展市場經濟前景疲弱影響。

與此同時，由於多項利淡因素，包括疫情反彈、地緣政治緊張局勢升温，以及對房地產市場的憂慮，中國股票於最近數周下跌，但盈利向下修訂的趨勢似乎在一定程度上已經見底。中國當局實施支持性政策，加上經濟活動走出疫情陰霾並持續正常化，可能有助於提振中國未來的國內經濟活動。

個別亞洲股票市場在短期內可能與中國股票市場脫鈎？

由於經濟重啟提振國內需求，並且／或重振旅遊業，從而

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