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【名家專訪】曾淵滄：波動市收集三投資主題

財金猛人追蹤 15:16 2022/09/05

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七大工業國集團（G7）發表聯合聲明，決定對俄羅斯石油實施價格上限，俄羅斯表明反對，不會在非市場價格出售。俄羅斯天然氣集團其後宣布，「北溪一號」天然氣管道不會如期重開，市場憂慮歐洲能源危機將加劇，美股三大指數上周五由升轉跌。

星級名家曾淵滄在接受《投資理財周刊》專訪時表示，對港股後市採取謹慎看好的態度，並相信恒指早在3月15日已經見底。

「18235點便是今年低點，最近的下跌其實是調整，只不過回升過程還是相當的反覆，但相信恒指不會再跌穿今年的低位。」

曾淵滄認為，之後還要留意中央的經濟政策走向，如果後續仍有刺激經濟政策出台，股市將可以繼續看好。

「中央早前推出19項政策，規模當然不能和2008年的4萬億元基建計劃相比，不過當年大水漫灌的後遺症就是令通脹上升，現在中央推出的刺激經濟措施較精準，不會再一口氣放很多錢，可以較精準地照顧每一個行業。」

想知道曾淵滄的收息心法？可點擊下圖。

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另外，曾淵滄認為中美達成初步審計監管合作協議，對中美雙方均有好處。

「中概股繼續在美國上市對美國都有好處，如果美國太過強硬，要所有中資股從美國退市，對美國的金融中心地位也會有所影響，所以最後兩國都讓了一步。誰讓多一點，誰讓少一點，實際上是不重要的，重要的是短期內可以保住這些中概股，不會這麼快的被下令退市，中概股在美國面對的壓力也相對會較小。」

想知道曾淵滄的投資心法？可點擊下圖。

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曾淵滄指，在加息周期下，派息不穩定的科技股，吸引力會較之前有所下降。

「當美國的利率非常低的時候，那大家無所謂，反正錢放在美國，國債也沒有......

...

撰文 : 陳紫瑩 Money Times

欄名 : MT專訪

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