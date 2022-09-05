【行業趨勢】大摩拆解車市前景 跌勢不只因股神

汽車股板塊上周壞消息連連，港交所股權披露文件顯示巴菲特的伯克希爾哈撒韋接連減持比亞迪 （01211） 股份，致該股上周大跌13.8%。另外，內地汽車工業重鎮四川省接連遭受熱浪限產及疫情管控打擊，不利汽車產銷。目前板塊前景不確定性增加，投資者撈底前宜加倍審慎。

隨住「金九銀十」的傳統旺季來臨，市場本應期待車市再度迎來好表現，可惜近期內地形勢的一些變化卻對板塊前景蒙上陰影。8月中超強熱浪席捲內地，電力供應變得緊張，四川省8月15日起，對四川電網限電方案中所有工業電力用戶（含白名單重點保障企業）實施生產全停，放高温假，時間持續至25日。

是次限電令8月尾的內地車市表現失速。乘聯會數據顯示，8月22至28日，乘用車市場零售及批發銷量，均按年下降2%。另外，中國汽車工業協會根據重點企業上報的周報數據推算，8月汽車銷量為229.5萬輛，按月下降5.2%，按年增長27.2%，增速較7月放緩。

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再度升温的內地疫情對四川省構成下一輪打擊。成都市宣布，9月1至4日在全市開展全員核酸檢測，全體居民原則居家。由於成都進入「類封城」狀態，連帶當地自8月26日開始的2022年成都車展也提早結束，為汽車股增添不利因素。截止今年上半年，成都為全國第二大汽車保有量城市，意味當地有龐大的汽車需求，車展縮短不利當區的定單增長。此外，車企的新車宣傳窗口也因此縮短，例如比亞迪日前推出的重磅SUV「護衛艦07」，亦於成都車展3號館BYD展台首度亮相 。

本輪汽車周期或進入尾聲

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