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【內房見底未？】從八月房企拿地排行榜 掌握內房最新情況（第二版）

財金 12:04 2022/09/07

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雖然中央頻頻出手支持內房，不過相關措施到底對行業提振作用如何，市場仍在觀望。我們不妨由新出爐的房企拿地數據，看看內房究竟見底未。

專訪曾淵滄 授逆市分散投資法【下一頁

TOP100房企拿地按年跌5成

中指研究院的數據顯示，1至8月，百強房企拿地總額8,816億元（人民幣‧下同），拿地規模同比下降53.3%，降幅比上月收窄2.3個百分點，連續三月維持收窄態勢。百強房企拿地門檻值為25億元，較上年同期下降19億元。

從首8月新增拿地金額來看，保利發展（滬： 600048）、華潤置地 （01109） 和招商蛇口（深：001979）佔據榜單前三位。（點擊下圖查看完整榜單）

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其中，佔據榜單第一的保利發展累計新增貨值1528億元；華潤置地和招商蛇口緊隨其後，累計新增貨值規模分別為1,360億元和1,211億元。TOP10企業1-8月新增貨值總額9,139億元，佔TOP100企業的37.2%，新增貨值門檻為497億元。

專訪曾淵滄 授逆市分散投資法【下一頁

不過，從8月單月來看，50家代表企業拿地總額按年和按月都顯著下降。其中，按年下降30.7%，降幅較上月顯著擴大態勢。

對於8月重點房企拿地總額下降的原因，中指研究院認為，與土地供應及房企投資力度有關。8月當月，僅有深圳、天津、廈門、濟南等五個城市進行了集中供地，熱點城市土地供應較上月顯著減少，同時，全國300城住宅用地供應亦較上月大幅減少，至於房企拿地投資力度亦有所減弱，按月跌幅超50%。

央企國企仍是主力

從拿地金額榜單前十位看，排名前三的都是央企或國企。招商蛇口、華潤置地、中海地產等龍頭企業仍在多個重點城市廣泛布局，由榜單可以看到，央國企參與投地的熱度較民企為高，重點城市拿地金額前十位的房企，超過一半以上都是央企國企。

中指院指，這與穩健型國央企的資金狀況相對較好有直接關係。

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撰文 : 劉雅文 投資理財周刊

欄名 : 內房危機

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