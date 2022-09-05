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領展特殊優勢  奪安達臣商業地屬「眾望所歸」

地產 12:00 2022/09/05

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領展(00823)日前以7.66億元擊敗其餘4個對手，奪得觀塘安達臣道商業地。雖然說領展並不屬於傳統發展商，投地不算常見，不過地皮性質、地域形勢等因素，其實都見到領展有一定優勢，屬於「眾望所歸」。

首先，今次安達臣道商業地規模屬於中小型型，最高可建樓面13.9萬平方呎，特別地契規定不能夠興建寫字樓，屬於較少見的商場、零售類用地。一個規模13.9萬平方呎的商場，發揮空間有限，最多只能算地區的民生商場，以服務周邊屋苑住戶為主。

從今次入標的5間財團，其餘長實(01113)、信置(00083)及華懋，均是以住宅發展為主，旗下商場大多數屬於住宅項目的商業配套，相對較少獨立發展商場，而新地(00016)雖然亦有不少商場項目，但普遍規模及檔次定位較高。

反而，領展原身屬於政府將房委會旗下公屋商場分拆出來的房託基金，雖然近年加入發展及經營商廈等收租項目，但可以說本業仍然以商業項目為主，在經營屋邨商場的經驗上無出其右，亦有利於其發展安達臣道地成為民生商場。

同時，安達臣道位置自成一角，周邊社區亦是住宅區，特別是公屋、居屋為主，而領展正好在區內擁有秀茂坪商場、曉麗商場、寶達街市及翠屏街市，擁有最「貼地」的經營數據，熟悉區內商戶的承租能力，亦更有協同效應，在獨特因素之下，領展在競投這幅用地上較其他財團更有優勢。

記者：余敏欽
 

領展(00823)日前以7.66億元擊敗其餘4個對手，奪得觀塘安達臣道商業地。

欄名 : 樓市分析

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