日圓 下跌目標143

歐洲通脹率高企9.1%，市場料於本周四歐央行會少則加息半厘，多則0.75厘。倘向以低息的歐元，其息率也提升，就更凸顯出日圓的低息，不利於日圓滙價。雖然日本財務大臣鈴木俊一在上周五發出警告，可能對日圓滙

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