日圓 下跌目標143 財金專欄 2022/09/05 分享： 分享： 歐洲通脹率高企9.1%，市場料於本周四歐央行會少則加息半厘，多則0.75厘。倘向以低息的歐元，其息率也提升，就更凸顯出日圓的低息，不利於日圓滙價。雖然日本財務大臣鈴木俊一在上周五發出警告，可能對日圓滙 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 本周料歐元反彈 今日 本周料歐元反彈 歐元 反彈阻力1.02美元 今日 歐元 反彈阻力1.02美元 英鎊 下跌目標1.14美元水平 今日 英鎊 下跌目標1.14美元水平 澳元 初步阻力68.5美仙 今日 澳元 初步阻力68.5美仙 紐元 候59美仙吸納 今日 紐元 候59美仙吸納 你可能感興趣 本周料歐元反彈 今日 01:00 本周料歐元反彈 歐元 反彈阻力1.02美元 今日 01:00 歐元 反彈阻力1.02美元 英鎊 下跌目標1.14美元水平 今日 01:00 英鎊 下跌目標1.14美元水平 最新專欄文章 本周料歐元反彈 今日 本周料歐元反彈 加元 支持位1.325 今日 加元 支持位1.325 紐元 候59美仙吸納 今日 紐元 候59美仙吸納 澳元 初步阻力68.5美仙 今日 澳元 初步阻力68.5美仙 英鎊 下跌目標1.14美元水平 今日 英鎊 下跌目標1.14美元水平 美元 美滙指數 美滙 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元 加息