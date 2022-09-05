澳元 初步阻力68.5美仙

澳洲是淨能源出口國，這使澳元滙價表現明顯優於歐元。但隨着環球經濟逐步走弱，拉低整體商品價格，加上亞太區內主要貨幣人民幣及日圓偏軟，料難免也會拉低澳元滙率表現。本周二，澳央行將議息，加息半厘，把其息率推

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