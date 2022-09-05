澳元 初步阻力68.5美仙 財金專欄 2022/09/05 分享： 分享： 澳洲是淨能源出口國，這使澳元滙價表現明顯優於歐元。但隨着環球經濟逐步走弱，拉低整體商品價格，加上亞太區內主要貨幣人民幣及日圓偏軟，料難免也會拉低澳元滙率表現。本周二，澳央行將議息，加息半厘，把其息率推 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 本周料歐元反彈 今日 本周料歐元反彈 歐元 反彈阻力1.02美元 今日 歐元 反彈阻力1.02美元 英鎊 下跌目標1.14美元水平 今日 英鎊 下跌目標1.14美元水平 日圓 下跌目標143 今日 日圓 下跌目標143 紐元 候59美仙吸納 今日 紐元 候59美仙吸納 你可能感興趣 本周料歐元反彈 今日 01:00 本周料歐元反彈 歐元 反彈阻力1.02美元 今日 01:00 歐元 反彈阻力1.02美元 英鎊 下跌目標1.14美元水平 今日 01:00 英鎊 下跌目標1.14美元水平 最新專欄文章 本周料歐元反彈 今日 本周料歐元反彈 加元 支持位1.325 今日 加元 支持位1.325 紐元 候59美仙吸納 今日 紐元 候59美仙吸納 日圓 下跌目標143 今日 日圓 下跌目標143 英鎊 下跌目標1.14美元水平 今日 英鎊 下跌目標1.14美元水平 美元 美滙指數 美滙 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元 加息