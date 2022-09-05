  • 30°C
香港時間 : 2022905日 (週一) 02:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

紐元 候59美仙吸納

財金專欄 2022/09/05

分享：

分享：

新西蘭的主要出口奶，其價格雖回落不少，但相比較過去10年來水平，仍屬中間偏高，加上紐元擁3厘息，紐元滙率實不應如此低位。無奈受區內兩大貨幣，人民幣及日圓滙價相繼偏軟所影響，拖累了紐元。但回憶2020年

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

相關文章

本周料歐元反彈
今日
本周料歐元反彈
歐元 反彈阻力1.02美元
今日
歐元 反彈阻力1.02美元
英鎊 下跌目標1.14美元水平
今日
英鎊 下跌目標1.14美元水平
日圓 下跌目標143
今日
日圓 下跌目標143
澳元 初步阻力68.5美仙
今日
澳元 初步阻力68.5美仙

你可能感興趣

本周料歐元反彈
今日 01:00
本周料歐元反彈
歐元 反彈阻力1.02美元
今日 01:00
歐元 反彈阻力1.02美元
英鎊 下跌目標1.14美元水平
今日 01:00
英鎊 下跌目標1.14美元水平

最新專欄文章

本周料歐元反彈
今日
本周料歐元反彈
加元 支持位1.325
今日
加元 支持位1.325
澳元 初步阻力68.5美仙
今日
澳元 初步阻力68.5美仙
日圓 下跌目標143
今日
日圓 下跌目標143
英鎊 下跌目標1.14美元水平
今日
英鎊 下跌目標1.14美元水平
美元 美滙指數 美滙 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元 加息

上一篇文章

加元 支持位1.325

下一篇文章

澳元 初步阻力68.5美仙
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

透視中港美 - 從騰訊縮投資 看獨角獸墮後
從騰訊縮投資 看獨角獸墮後
上帝火滾
上帝火滾
覓地建屋為首務 球場改劃別再拖
覓地建屋為首務 球場改劃別再拖
投資坐標 - 雪茄屁股收高息待回暖!
雪茄屁股收高息待回暖!
港股有雷暴 萬八是支持
港股有雷暴 萬八是支持
多個好消息齊現 小心大鱷挾淡倉
多個好消息齊現 小心大鱷挾淡倉