紐元 候59美仙吸納 財金專欄 2022/09/05 分享： 分享： 新西蘭的主要出口奶，其價格雖回落不少，但相比較過去10年來水平，仍屬中間偏高，加上紐元擁3厘息，紐元滙率實不應如此低位。無奈受區內兩大貨幣，人民幣及日圓滙價相繼偏軟所影響，拖累了紐元。但回憶2020年 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 本周料歐元反彈 今日 本周料歐元反彈 歐元 反彈阻力1.02美元 今日 歐元 反彈阻力1.02美元 英鎊 下跌目標1.14美元水平 今日 英鎊 下跌目標1.14美元水平 日圓 下跌目標143 今日 日圓 下跌目標143 澳元 初步阻力68.5美仙 今日 澳元 初步阻力68.5美仙 你可能感興趣 本周料歐元反彈 今日 01:00 本周料歐元反彈 歐元 反彈阻力1.02美元 今日 01:00 歐元 反彈阻力1.02美元 英鎊 下跌目標1.14美元水平 今日 01:00 英鎊 下跌目標1.14美元水平 最新專欄文章 本周料歐元反彈 今日 本周料歐元反彈 加元 支持位1.325 今日 加元 支持位1.325 澳元 初步阻力68.5美仙 今日 澳元 初步阻力68.5美仙 日圓 下跌目標143 今日 日圓 下跌目標143 英鎊 下跌目標1.14美元水平 今日 英鎊 下跌目標1.14美元水平 美元 美滙指數 美滙 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元 加息