紐元 候59美仙吸納

新西蘭的主要出口奶，其價格雖回落不少，但相比較過去10年來水平，仍屬中間偏高，加上紐元擁3厘息，紐元滙率實不應如此低位。無奈受區內兩大貨幣，人民幣及日圓滙價相繼偏軟所影響，拖累了紐元。但回憶2020年

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