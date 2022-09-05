加元 支持位1.325 財金專欄 2022/09/05 分享： 分享： 加拿大7月通脹率雖回落至7.6%（6月為8.1%），但並無改變加央行的加息意向。加央行揚言，會把息率推上高於所謂的「中性利息」水平，即2至3厘的範圍，以作有效打壓通脹。基於加央行的言論，市場料該行在本 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 本周料歐元反彈 今日 本周料歐元反彈 歐元 反彈阻力1.02美元 今日 歐元 反彈阻力1.02美元 英鎊 下跌目標1.14美元水平 今日 英鎊 下跌目標1.14美元水平 日圓 下跌目標143 今日 日圓 下跌目標143 澳元 初步阻力68.5美仙 今日 澳元 初步阻力68.5美仙 你可能感興趣 本周料歐元反彈 今日 01:00 本周料歐元反彈 歐元 反彈阻力1.02美元 今日 01:00 歐元 反彈阻力1.02美元 英鎊 下跌目標1.14美元水平 今日 01:00 英鎊 下跌目標1.14美元水平 最新專欄文章 本周料歐元反彈 今日 本周料歐元反彈 紐元 候59美仙吸納 今日 紐元 候59美仙吸納 澳元 初步阻力68.5美仙 今日 澳元 初步阻力68.5美仙 日圓 下跌目標143 今日 日圓 下跌目標143 英鎊 下跌目標1.14美元水平 今日 英鎊 下跌目標1.14美元水平 美元 美滙指數 美滙 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元 加息