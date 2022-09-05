加元 支持位1.325

加拿大7月通脹率雖回落至7.6%（6月為8.1%），但並無改變加央行的加息意向。加央行揚言，會把息率推上高於所謂的「中性利息」水平，即2至3厘的範圍，以作有效打壓通脹。基於加央行的言論，市場料該行在本

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