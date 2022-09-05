假如歐元要反彈，本周便是最好的機會。不過，最終反彈與否，歐元往後料仍難逃下跌厄運。

美滙指數上周一口氣衝上近110水平，使其日、周、月綫圖、甚至季綫圖，均呈嚴重技術超買。所以，說美元如要作調整，實不為過

...