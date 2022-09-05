本周料歐元反彈 財金專欄 2022/09/05 分享： 分享： 假如歐元要反彈，本周便是最好的機會。不過，最終反彈與否，歐元往後料仍難逃下跌厄運。 美滙指數上周一口氣衝上近110水平，使其日、周、月綫圖、甚至季綫圖，均呈嚴重技術超買。所以，說美元如要作調整，實不為過 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元 反彈阻力1.02美元 今日 歐元 反彈阻力1.02美元 英鎊 下跌目標1.14美元水平 今日 英鎊 下跌目標1.14美元水平 日圓 下跌目標143 今日 日圓 下跌目標143 澳元 初步阻力68.5美仙 今日 澳元 初步阻力68.5美仙 紐元 候59美仙吸納 今日 紐元 候59美仙吸納 你可能感興趣 歐元 反彈阻力1.02美元 今日 01:00 歐元 反彈阻力1.02美元 英鎊 下跌目標1.14美元水平 今日 01:00 英鎊 下跌目標1.14美元水平 日圓 下跌目標143 今日 01:00 日圓 下跌目標143 最新專欄文章 加元 支持位1.325 今日 加元 支持位1.325 紐元 候59美仙吸納 今日 紐元 候59美仙吸納 澳元 初步阻力68.5美仙 今日 澳元 初步阻力68.5美仙 日圓 下跌目標143 今日 日圓 下跌目標143 英鎊 下跌目標1.14美元水平 今日 英鎊 下跌目標1.14美元水平 美元 美滙指數 美滙 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元 加息