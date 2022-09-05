央行進取加息 帶動債市步入熊市 財金專欄 2022/09/05 分享： 分享： 美國近期經濟呈現放緩，上月失業率出乎意料升至3.7%，平均時薪增長略為放慢，惟會否讓投資者預期美國聯儲局改變現時激進加息步伐，及經濟短期難望實現軟着陸。 筆者相信本月中利率峰值未有改變，市場將此前憧憬政 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 黃敏碩 寶鉅證劵董事及集團首席投資總監 欄名 : 環球財經 最新專欄文章 歐洲能源危機 衍生金融困局 2022/08/29 歐洲能源危機 衍生金融困局 市況觀望 另類資產暫成避險之選 2022/08/22 市況觀望 另類資產暫成避險之選 美國升息壓力放緩 亞洲區股市分流發展 2022/08/15 美國升息壓力放緩 亞洲區股市分流發展 環球金融科技戰 激發全球供應鏈洗牌 2022/08/08 環球金融科技戰 激發全球供應鏈洗牌 美日擬共研晶片 牽全球科技暗戰 2022/08/01 美日擬共研晶片 牽全球科技暗戰 經濟 美元 指數 通脹 加息 美滙指數 美滙 美國聯儲局 期貨 失業率