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央行進取加息 帶動債市步入熊市

財金專欄 2022/09/05

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美國近期經濟呈現放緩，上月失業率出乎意料升至3.7%，平均時薪增長略為放慢，惟會否讓投資者預期美國聯儲局改變現時激進加息步伐，及經濟短期難望實現軟着陸。

筆者相信本月中利率峰值未有改變，市場將此前憧憬政

...

撰文 : 黃敏碩 寶鉅證劵董事及集團首席投資總監

欄名 : 環球財經

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