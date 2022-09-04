金融霸權再發力 圖為俄油價封頂 國際 22:30 2022/09/04 分享： 分享： 上周三再度維修的北溪一號（Nord Stream 1）天然氣管道，原定只停運3日，周六（3日）便重開，惟俄羅斯卻在周五突然宣布，重開時間無限期推遲，原因十分技術性，稱維修期間發現漏油情況，聽落合情合理，讓歐美既不滿又無奈。 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 疫下停課影響浮現 美童幾乎集體留班 2022/09/01 疫下停課影響浮現 美童幾乎集體留班 戈爾巴喬夫錯估政局 俄鳥戰爭早埋伏線？ 2022/09/02 戈爾巴喬夫錯估政局 俄鳥戰爭早埋伏線？ 戈爾巴喬夫逝世 新冷戰揭序 2022/08/31 戈爾巴喬夫逝世 新冷戰揭序 光刻機極耗電 偏偏遇上能源荒 2022/08/30 光刻機極耗電 偏偏遇上能源荒 新加坡出招 吸高端人才 2022/08/29 新加坡出招 吸高端人才 你可能感興趣 疫下停課影響浮現 美童幾乎集體留班 20:01 2022/09/01 疫下停課影響浮現 美童幾乎集體留班 戈爾巴喬夫錯估政局 俄鳥戰爭早埋伏線？ 16:05 2022/09/02 戈爾巴喬夫錯估政局 俄鳥戰爭早埋伏線？ 戈爾巴喬夫逝世 新冷戰揭序 21:06 2022/08/31 戈爾巴喬夫逝世 新冷戰揭序 最新專欄文章 國金札記 - 疫下停課影響浮現 美童幾乎集體留班 2022/09/02 疫下停課影響浮現 美童幾乎集體留班 疫下停課影響浮現 美童幾乎集體留班 2022/09/01 疫下停課影響浮現 美童幾乎集體留班 國金札記 - 戈爾巴喬夫走了 新冷戰揭序幕 2022/09/01 戈爾巴喬夫走了 新冷戰揭序幕 戈爾巴喬夫逝世 新冷戰揭序 2022/08/31 戈爾巴喬夫逝世 新冷戰揭序 國金札記 - 光刻機耗電暴增 偏偏遇上能源荒 2022/08/31 光刻機耗電暴增 偏偏遇上能源荒 政治 地緣政治 石油 制裁 俄羅斯 金融 烏克蘭 再保險