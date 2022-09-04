金融霸權再發力 圖為俄油價封頂

上周三再度維修的北溪一號（Nord Stream 1）天然氣管道，原定只停運3日，周六（3日）便重開，惟俄羅斯卻在周五突然宣布，重開時間無限期推遲，原因十分技術性，稱維修期間發現漏油情況，聽落合情合理，讓歐美既不滿又無奈。

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