批彭博如《延禧攻略》 盧寵茂何所指？ 財金專欄 2022/09/05 分享： 分享： 外媒彭博上周指港府傾向11月取消酒店隔離，主責抗疫的醫務衞生局局長盧寵茂昨突然出招，以《延禧攻略》狠批彭博有關報道，但大家更關注是，盧局長暗示的「編劇」故事，是否包括11月放寬隔離政策？ 「如此文章，令 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 11月撤來港酒店隔離 政府吹淡風 2022/09/02 11月撤來港酒店隔離 政府吹淡風 有政戲 - 李家超訪粵告吹 「逆向隔離」料仍有成果 2022/09/01 李家超訪粵告吹 「逆向隔離」料仍有成果 有政戲 - 韓正今一帶一路論壇講話 點明港方向？ 2022/08/31 韓正今一帶一路論壇講話 點明港方向？ 有政戲 - 外遊星泰瑞士等5國 馬時亨：港堪憂 2022/08/30 外遊星泰瑞士等5國 馬時亨：港堪憂 有政戲 - 李家超周三赴粵 料探討落實「逆向隔離」 2022/08/29 李家超周三赴粵 料探討落實「逆向隔離」 疫情 香港 李家超 盧寵茂 醫務衞生局 新冠肺炎疫情 新冠肺炎