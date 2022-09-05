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批彭博如《延禧攻略》 盧寵茂何所指？

財金專欄 2022/09/05

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外媒彭博上周指港府傾向11月取消酒店隔離，主責抗疫的醫務衞生局局長盧寵茂昨突然出招，以《延禧攻略》狠批彭博有關報道，但大家更關注是，盧局長暗示的「編劇」故事，是否包括11月放寬隔離政策？

「如此文章，令

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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