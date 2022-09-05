金融霸權再發力 圖為俄油價封頂

上周三（8月31日）再度維修的北溪一號（Nord Stream 1）天然氣管道，原定只停運3日，上周六（3日）便重開，惟俄羅斯卻在上周五（2日）突然宣布，重開時間無限期推遲，原因十分技術性，稱維修期間

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