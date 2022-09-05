金融霸權再發力 圖為俄油價封頂 財金專欄 2022/09/05 分享： 分享： 上周三（8月31日）再度維修的北溪一號（Nord Stream 1）天然氣管道，原定只停運3日，上周六（3日）便重開，惟俄羅斯卻在上周五（2日）突然宣布，重開時間無限期推遲，原因十分技術性，稱維修期間 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 金融霸權再發力 圖為俄油價封頂 2022/09/04 金融霸權再發力 圖為俄油價封頂 國金札記 - 疫下停課影響浮現 美童幾乎集體留班 2022/09/02 疫下停課影響浮現 美童幾乎集體留班 疫下停課影響浮現 美童幾乎集體留班 2022/09/01 疫下停課影響浮現 美童幾乎集體留班 國金札記 - 戈爾巴喬夫走了 新冷戰揭序幕 2022/09/01 戈爾巴喬夫走了 新冷戰揭序幕 戈爾巴喬夫逝世 新冷戰揭序 2022/08/31 戈爾巴喬夫逝世 新冷戰揭序 美國 美元 金融 俄羅斯 石油 運輸 保險公司 壟斷 金融服務