【業績總結】瑞銀、國金談物管股投資價值（第二版）

物管股截至目前，股價跌幅由50%-90%不等，接近團滅。

瑞銀認為，物管股有兩點硬傷：1） 2022年上半年應收帳款按半年上升超過60%。2） 關聯房企新屋銷售和開工大幅下降，合同建築面積增加增長放緩。前者增加壞賬，後者削減估值，都是減量，所以，大部分的物管股已變低增長股，甚至已無投資價值。

據國金證券的統計，今年上半年有往績可比數據的40家上市物管股的中期業績，收入合計941億元（人民幣．下同），同比增速30%，相對去年同期54%的增速放緩。

以選取的24家物業公司作為樣本，基礎物管、社區增值服務和非業主增值服務收入同比增速為+58%、+18%、-4%。去年同期三個業務的同比增速分別為+44%、+105%、+53%。

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統計的40家上市物業公司上半年歸母淨利潤合計99億元，同比下滑7%。主要是因為融創服務 （01516） 對關聯房企融創中國 （01918） 的應收款大幅計提減值，歸母淨利潤為-7.5億元。

其中國企物業公司上半年歸母淨利潤同比增速中位值為30.7%，關聯房企公開債已展期的民營物業公司，上半年歸母淨利潤同比增速中位值為-84.2%，差距十分懸殊。後者利潤大幅下滑，主要因為關聯房企經營狀況不佳，導致：1） 非業主增值服務業務收縮。2） 應收賬款減值大幅增加。

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40家上市物管股整體毛利率為24.9%，相對去年同期下滑2.9%。

毛利率下滑的主要原因為增值服務收入下滑（非業主增值服務＋社區增值服務）。

此外，40家上市物管公司上半年的管理費用率平均值為8.8%，相對去年同期下降0.8個百分點。

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應收帳款增加67%

40家上市物管公司上半年貿易應收帳款合計546億元，同比增長67%，超過收入增速，引發市場擔憂。

應收帳款大幅提升主要原因包括：1） 疫情影響，業主繳費時點延後。2） 開發商現金流緊張， to B業務應收款回收成難點。

物業公司基本沒有有息負債，截至2022年6月，40家上市物管股帳面現金及現金等價物合計890億元，相較2021年小幅下滑7.6%。

截至2022年6月，帳面現金及等價物的前3名分別是華潤萬象生活 （01209） 、碧桂園服務 （06098） 和保利物業 （06049） ，分別為129億元、88億元和52億元。

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