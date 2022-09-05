【曙光乍現】中國8月PMI回升 距離經濟復甦仲爭一樣野（不斷更新）

中國公布8月PMI數據，對比上月有所回升，顯示中國的經濟已開始小幅修復，步入了弱復甦的步調。現時需求仍好於生產，要令經濟回到正軌，拉動「內需」將是重中之重。

8月31日，國家統計局公布PMI數據，製造業PMI為49.4%，比上月上升0.4個百分點；非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數分別為52.6%和51.7%，比上月下降1.2和0.8個百分點，繼續位於擴張區間。

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製造業與非製造業PMI

總體來看，PMI按月回升，經濟邊際回暖。分項來看，受高溫和疫情影響，需求修復好於生產。海外經濟增速放緩，能源風險凸顯，外需表現不及內需。限電影響企業生產，庫存加速去化，產成品庫存和原材料庫存差值走闊。出廠價格與原材料價格差首度走負，下游盈利空間逐漸打開。企業分化加劇，大型企業重回榮枯線之上，中型小幅回升，但小型企業還在下探。

非製造業PMI繼續下行，且內部分化明顯。地產還在探底過程中，對建築業形成拖累，基建在增量資金的助力下繼續發力，預期重新回升，新訂單指數連續四個月上行。服務業受疫情衝擊猶存，服務業新訂單指數連續回落，已在榮枯線下方運行2個月。

拉動內需

7月經濟回落，8月小幅修復，隨著824國常會穩大盤2.0政策推出後，政策性金融工具再度發力，年內弱復蘇可期，但要關注內外需求轉換。之前國內經濟下行壓力集中在疫情和地產，疫情影響減弱，地產正在出清，整體風險可控。海外衰退風險顯現，外需開始下行，之後應多警惕出口回落風險。因此需要進一步通過保民生穩就業和保交樓穩地產來推動內需的修復，對衝外需下行壓力。

（不斷更新）

報告來源：華鑫證券

編輯：陳文政

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