【一文看清】9月新能源車股近期動向（不斷更新）

踏入9月，新能源車板塊傳出多個壞消息，雖然在中國決心達至「雙碳」目標的大環境下，新能源車前景依然利好，但投資者仍要謹慎入市。

行業龍頭比亞迪 （01211） 股價在月初大跌 ，以下為其各款車型：

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

9月新能源車文章一覧：

▼ 點擊圖片放大 +2

9月5日：

港交所股權披露文件顯示巴菲特的伯克希爾哈撒韋接連減持比亞迪 （01211） 股份，致該股一度大跌13.8%。同時，內地汽車工業重鎮四川省接連遭受熱浪限產及疫情管控打擊，不利汽車產銷，板塊前景不確定性增加。新一輪的「限電令」由8月15日開始直到8月25日，影響限電方案中所有工業電力用戶。有關分析，詳見：【行業趨勢】大摩拆解車市前景 跌勢不只因股神【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +2

9月2日：

四川省承擔了全國8至10%的汽車生產及零組件供應。但由於疫情嚴峻，9月2日至9月4日在全市開展全員核酸檢測，較早時吉利汽車 （00175） 更因應四川省電力短缺，在8月16日至8月20日期間停產了四天。

摩根士丹利分析指，雖然目前熱浪對汽車供應鏈的影響仍然可控，但因為車市將進入「金九銀十」傳統旺季，廠商要開始增產備貨，若熱浪不退，影響難料。

有關分析，詳見：【疫浪中國】限產完又封控 大行分析汽車業影響【下一頁】

（不斷更新）

報告來源：摩根士丹利

編輯：陳文政

欲看更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機。hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，更多豐富藏書，歡迎登入電子書架，未成為訂戶的朋友，只需598元/年，可享全年無限瀏覽hket電子書架，更可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版，有興趣的朋友萬勿錯過！

...