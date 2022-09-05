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【一文看清】星級分析師任澤平系列（不斷更新）

研究報告 16:05 2022/09/05

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踏入2022年9月，星級分析師任澤平以獨到眼光分析時局，助投資者尋找機遇。本文將歸納任澤平近期文章，助投資者釐清近期時局，決勝千里。

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任澤平文章回顧：

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    +2

9月1日：

2020年中國人口達14.1億，出生人口較2019年下降260萬，2021年出生人口降至1062萬人，創1949年以來新低，65歲及以上人口占比達14.2%，進入深度老齡化社會。

任澤平歸納出中國人口未來的十大形勢，如家庭小型化、不婚化成新趨勢；人口向城市群都市圈集聚等等。並提出中多項應對措施，詳見：任澤平：中國人口的十大形勢及應對【下一頁

    點擊圖片放大
    +2

8月27日：

繼8月15日央行降低MLF利率10bp，8月22日LPR再迎非對稱降息。5年期LPR報價再度大幅下降15bp，旨在穩樓市，促進房地產軟著陸；1年期利率小幅下降5bp，旨在穩增長，給實體經濟空中加油。任澤平判斷現在是穩樓市的臨界點，提出是該出手穩樓市。他將分析箇中原因及長遠影響。詳見：任澤平剖析LPR降息原因、方式及影響【下一頁

（不斷更新）

報告來源：澤平宏觀

編輯：陳文政

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撰文 : 陳文政 投資理財周刊

欄名 : 券商有路捉

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