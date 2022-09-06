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市場蘊藏暗湧 美股下行壓力大

財金猛人追蹤 08:00 2022/09/06

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美股上周顯著受壓，道瓊斯指數跌近3%，納斯達克指數跌逾4%，標準普爾500指數跌逾3%，市場可謂愁雲滿布。本周能否一洗頹風，還要看美國聯儲局主席鮑威爾的講話，從中尋找當局對加息取態的端倪。

專訪曾淵滄 授逆市分散投資法【下一頁

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事實上，當美聯儲的一言一行牽動市場投資者的神經之際，在華爾街機構眼中，美股正醖釀另一衝擊大市的風險，這就是公司業績下行壓力逐步顯現。企業業績作為一個美國經濟的重要晴雨表，這個顯然並非好的先兆，難怪市場憂慮情緒高漲。

目前的預測數據亦偏向看淡市況，根據財經數據供應商Refinitiv的統計，分析師預計標普500指數成分股於第三季度盈利增速為5.3%，較第二季度財報季前夕預測下調近一半，此將是疫情以來盈利增速的新低。

另外，市場亦注視聯儲局本周公布反映美國經濟情況的褐皮書。8月新增非農就業數據年內第5次超出預期，但較上月有較大幅度的回落。總結失業率與勞動參與率超預期上升的情況去看，本月美國勞動力市場有降温跡象，惟整體勞動力供需缺口依然在歷史新高，與目前美聯儲的目標仍有一段距離，故就業推動通脹上升的壓力不減。華爾街亦開始預計本月底將加息至少50點子。

市場變幻莫測，從量化寬鬆、財政擴張在逆轉的大趨勢，到地緣政治的和平環境逐漸消失，取而代之便是一個節節上升的高通脹新常態，意味現金、大宗商品、和做多波動性，都會勝於債券和股票的表現。筆者預計，標普500指數將下跌至3,600點至3,700點的區間，這意味着和目前的水平相比，可能還有大約300多點的跌幅。

在大市風高浪急之際，投資者除了要緊貼美國加息步伐與一系列的經濟數據，亦可以分段部署有潛力的股份。這一類的公司應該擁有實質業務，在行業佔有龍頭位置，而且現金流充裕。

其中一隻筆者持續部署且滿足上述條件的就是微軟（美：MSFT），雖然科技股股價在短期或面臨壓力，但在基本面上，微軟除了屬行業的大型企業，其現金流亦非常充足，他日要進行併購去開拓市場，亦有足夠的彈藥，大大減低環球借貸成本增加帶來的壓力。筆者亦相信，這一類具增長潛力的股份他日的反彈力度會較好，長線來說或許獲得不錯的回報。

作者：惠峰國際發展董事張玉峰

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撰文 : 張玉峰 惠峰國際發展董事

欄名 : 笑看峰雲

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