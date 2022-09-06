【旺季持續】啤酒股迎需求回補  旺季延至10月

內地炎熱天氣持續，加上疫情放緩，在，需求回補情況下，令內地啤酒旺季有望延至今年10月。另外，內地啤酒行業趨高端化，啤酒股前景獲看好。

東莞證券認為，現時內地啤酒行業的競爭格局為寡頭壟斷的市場。中國啤酒行業經過不斷的發展，市場集中度較高。於2020年中國啤酒行業首5位的市佔率高達92%。其中，華潤啤酒 （00291） 的市場份額最高，2020年的市佔率為31.9%。

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疫情影響逐步可控 啤酒產銷量回補增長

至於今年啤酒行業的營運，今年高溫天氣帶動啤酒需求增加，酒企成本壓力趨緩。到6月以來，隨着內地疫情影響逐步可控，餐飲、酒吧等現飲管道陸續恢復，加上高溫天氣的催化，中國啤酒產銷量迎來回補性增長。

預計在高溫天氣的影響下，中國今年啤酒消費旺季有望延續至9至10月，進而帶動啤酒銷量整體增加。從成本來看，近期俄烏衝突因素弱化，大麥價格高位回落。同時，玻璃、鋁錠與瓦楞紙價格亦出現下降態勢，啤酒公司成本壓力有所趨緩。

長期行業發展，在居民生活水準提高、消費升級等多重因素的催化下，消費者對啤酒產品品質的要求進一步提高，高端化的產品逐步得到社會接受與認可，近幾年中國高端啤酒市場的增速整體快於行業平均水平。

根據GlobalData資料顯示，按照消費量計，2013-2018年中國啤酒市場規模從539.4億升下降至488.5億升，年均複合增速為-2.0%；而中國高端啤酒市場規模從59.0億升增加至80.3億升，年均複合增速為6.4%。

按照價值計，2013-2018年中國啤酒的市場規模從703億美元增加至818億美元，年均複合增速為3.1%；而中國高端啤酒的市場規模從237億美元增加至418億美元，年均複合增速為12%。

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