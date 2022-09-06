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獅城樓市對港樓的啟示

地產 11:30 2022/09/06

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疫情升溫對樓市帶來新一波衝擊，香港維持「封關」，但同樣屬外向型經濟體，以及亞洲金融中心的新加坡，情況卻截然不同，由4月起已陸續取消入境隔離檢疫，再加上新近推出的5年工作簽證，專為高薪外國人士而設，引致部分企業把亞太區總部搬遷至獅城。

由於外來企業僱員，沒資格購置組屋，只能購買或租用私樓，直接帶動樓市需求，尤其是豪宅物業。 據新加坡房地產聯合交易網(SRX)，每月公布的私人住宅樓價指數顯示，位於中心區域(Core Central)的豪宅，其樓價指數最新7月報290.8點，按月升3.6%，若相比去年同期的265.1點則上升近10%。

相反，香港樓市則變得十分嚴峻，近期疫情走勢反覆，短期內通關壓力重重，但由於豪宅買家均以內地客，甚至海外人士為主，封關下對豪宅市況打擊最大，代理數據顯示，作為傳統豪宅區的山頂南區，8月全月僅錄得1宗成交，較7月大跌83%，更創自3月後，連續5個月錄得單位數成交。 

除成交量未見起色，樓價亦未見突出，據差估署資料，最新E類單位(實用面積1,722平方呎或以上)售價指數為308.1點，相較去年同期下挫達4.5%。由於來港人士仍要遵守「3+4」的檢疫措施，令入境人數處於低位，而且豪宅造價不菲，買家均鍾情購入現樓，務求「睇得見、摸得到 」，就算可網上遙距睇樓，亦難以取代，故此無論成交量及價錢，短期內均較難有支持。

記者：李偉航
 

獅城樓市對港樓的啟示

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