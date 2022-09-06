中金：中國下半年出口增速放緩

雖然外部環境受到俄烏衝突、美聯儲加速收緊、疫情反复等多重不利因素影響，2022年1至7月中國進出口仍然在高基數上實現了較高增長，以美元計價的出口金額同比+14.6%，進口同比+5.3%。中金從供給VS

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