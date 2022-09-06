中金：中國下半年出口增速放緩 財金專欄 2022/09/06 分享： 分享： 雖然外部環境受到俄烏衝突、美聯儲加速收緊、疫情反复等多重不利因素影響，2022年1至7月中國進出口仍然在高基數上實現了較高增長，以美元計價的出口金額同比+14.6%，進口同比+5.3%。中金從供給VS ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 中金宏觀經濟研究團隊 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 保德信：發達國債市消化大幅加息預期 2022/09/02 保德信：發達國債市消化大幅加息預期 專訪 - 建銀趙文利：港股最樂觀看升至25000 2022/09/01 建銀趙文利：港股最樂觀看升至25000 道富環球：美元走強拖累亞洲債券 2022/08/31 道富環球：美元走強拖累亞洲債券 瑞士百達財管：全球通脹難復從前低水平 2022/08/30 瑞士百達財管：全球通脹難復從前低水平 信銀國際劉健民：內地經濟逐步改善 2022/08/26 信銀國際劉健民：內地經濟逐步改善 中國 經濟 美元 人民幣 歐洲 商品 歐盟 汽車 進出口