股神高價沽貨 比亞迪快築底？

股神巴菲特繼上周二（30/8）港股首度披露，累計減持比亞迪（01211）約630萬股，短短3個交易日後，上周五收市後再披露加碼累沽1,150多萬股。受股神連環沽貨消息衝擊，比亞迪股價昨大跌最多近7%。

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