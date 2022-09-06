股神高價沽貨 比亞迪快築底？ 財金專欄 2022/09/06 分享： 分享： 股神巴菲特繼上周二（30/8）港股首度披露，累計減持比亞迪（01211）約630萬股，短短3個交易日後，上周五收市後再披露加碼累沽1,150多萬股。受股神連環沽貨消息衝擊，比亞迪股價昨大跌最多近7%。 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 美就業強勁 股市續探底 2022/09/05 美就業強勁 股市續探底 透視中港美 - 從騰訊縮投資 看獨角獸墮後 2022/09/03 從騰訊縮投資 看獨角獸墮後 透視中港美 - 股民表錯情 即吃眼前虧 2022/09/02 股民表錯情 即吃眼前虧 透視中港美 - 股神經紀倉位 揭示沽貨未完 2022/09/01 股神經紀倉位 揭示沽貨未完 透視中港美 - 儲局前門拒虎 白宮後門進狼 2022/08/31 儲局前門拒虎 白宮後門進狼 港股 阿里巴巴 新能源 電動車 巴菲特 比亞迪 吉利汽車（00175） 比亞迪股份（01211） 蔚來－SW（09866） 阿里巴巴－SW（09988）