  • 30°C
香港時間 : 2022906日 (週二) 01:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

預測股息8.8厘 工行確實吸引

財金專欄 2022/09/06

分享：

分享：

工商銀行（01398）是內地銀行業龍頭，是最賺錢內銀股。股價昨日不計股息下見六年低位，作為收息股，每股十年累計收了2.54元人民幣股息，平均每年收息6.4厘，仍然是收息之選。

工行今年上半年營業收入按年

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

最新專欄文章

中字股實力談 - 【7.0在望】人行出手撐人仔 恒指弱難守190（第五版）
2022/09/05
【7.0在望】人行出手撐人仔 恒指弱難守190（第五版）
中字股實力談 - 火電業務轉盈 潤電重拾增長
2022/09/03
火電業務轉盈 潤電重拾增長
中字股實力談 - 【低處未算低】恒指中期MACD沽出訊號 港股9月難捱（第四版）
2022/09/02
【低處未算低】恒指中期MACD沽出訊號 港股9月難捱（第四版）
中字股實力談 - 海爾保持增長 跑贏國內同業
2022/09/02
海爾保持增長 跑贏國內同業
中字股實力談 - 【6.9的堅持】人仔貶值台海局勢 恒指難返二萬？（第四版）
2022/09/01
【6.9的堅持】人仔貶值台海局勢 恒指難返二萬？（第四版）
市盈率 市帳率 每股盈利 每股資產淨值 每股派息 國有內銀股 經濟 商業 銀行 人民幣

上一篇文章

內地粉絲洗版李家超 兩地合作多溝通

下一篇文章

神華維持強勢 守穩200天綫
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

宏觀眼界 - 美儲局遏不了通脹
美儲局遏不了通脹
有政戲 - 批彭博如《延禧攻略》 盧寵茂何所指？
批彭博如《延禧攻略》 盧寵茂何所指？
專家樓論 - 大家把樓債藏在哪裏？
大家把樓債藏在哪裏？
投資廣角鏡 - 「盈利王」不升反跌之謎
「盈利王」不升反跌之謎
英鎊 下跌目標1.14美元水平
英鎊 下跌目標1.14美元水平
國金札記 - 金融霸權再發力 圖為俄油價封頂
金融霸權再發力 圖為俄油價封頂