預測股息8.8厘 工行確實吸引 財金專欄 2022/09/06 分享： 分享： 工商銀行（01398）是內地銀行業龍頭，是最賺錢內銀股。股價昨日不計股息下見六年低位，作為收息股，每股十年累計收了2.54元人民幣股息，平均每年收息6.4厘，仍然是收息之選。 工行今年上半年營業收入按年 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【7.0在望】人行出手撐人仔 恒指弱難守190（第五版） 2022/09/05 【7.0在望】人行出手撐人仔 恒指弱難守190（第五版） 中字股實力談 - 火電業務轉盈 潤電重拾增長 2022/09/03 火電業務轉盈 潤電重拾增長 中字股實力談 - 【低處未算低】恒指中期MACD沽出訊號 港股9月難捱（第四版） 2022/09/02 【低處未算低】恒指中期MACD沽出訊號 港股9月難捱（第四版） 中字股實力談 - 海爾保持增長 跑贏國內同業 2022/09/02 海爾保持增長 跑贏國內同業 中字股實力談 - 【6.9的堅持】人仔貶值台海局勢 恒指難返二萬？（第四版） 2022/09/01 【6.9的堅持】人仔貶值台海局勢 恒指難返二萬？（第四版） 市盈率 市帳率 每股盈利 每股資產淨值 每股派息 國有內銀股 經濟 商業 銀行 人民幣