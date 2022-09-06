預測股息8.8厘 工行確實吸引

工商銀行（01398）是內地銀行業龍頭，是最賺錢內銀股。股價昨日不計股息下見六年低位，作為收息股，每股十年累計收了2.54元人民幣股息，平均每年收息6.4厘，仍然是收息之選。

工行今年上半年營業收入按年

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