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【能源危機】 北溪一號斷氣     煤炭股越燒越旺

研究報告 07:18 2022/09/06

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全球國際能源危機局勢再升級，9月3日俄羅斯將北溪1號管道無限期斷氣，欲在冬天通過天然氣反制歐盟國家。歐洲在全球搶煤將繼續推升海外煤價，並對中國進口煤造成很大壓力，疊加國內未來煤炭基本面的供需錯配仍存在，可順勢做多煤炭板塊。

燃氣價漲推高煤價

今年以來，煤炭價格高的原因是甚麼？國外動力煤領漲是表象，天然氣漲價是根本。天然氣漲價是因為俄烏戰爭後，歐盟制裁俄羅斯，禁俄油俄氣。
（1）2021年俄羅斯天然氣產量佔全球的17.4%，2022年1至7月，俄羅斯天然氣產量和出口量大幅走低，推高了氣價和煤價。
（2）2010至2021年期間，國內動力煤價格一直略高於國外，但是在2022年上半年正好相反，國外動力煤價格高於國內；
（3）歷史上來看，國外動力煤和天然氣價格高度正相關，這是因為國外的發電量來源中，煤炭、天然氣佔主導，且在發電端有相互替代的性質；

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北溪1號管道停運，開源證券預計，2022年9至12月北溪管道供給減少201億立方米，2023年供給減少611億立方米。此前，歐盟於8月1日開始實施自願削減天然氣用量協議，成員國在2022年8月1日至2023年3月31日期間，將天然氣需求在過去5年平均消費量的基礎上減少15%。為削減天然氣用量，歐洲多國宣布重啟燃煤電廠。2017至2021年，歐盟天然氣平均消費量為16.9艾焦耳，削減的天然氣用量有望被煤炭替代，預計2022年9至12月歐洲削減天然氣新增煤炭（5,500大卡）需求約2,201.7萬噸，2023年將新增煤炭需求6,600萬噸。

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欄名 : 大行有路捉

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