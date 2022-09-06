「3+4」檢疫 未激活舖市 財金專欄 14:00 2022/09/06 分享： 分享： 舖租由高峰下挫，令品牌重新感興趣來港開業，以打造品牌聲望。惟放寬檢疫措施後，尚未出現大量旅客來港，相信要待香港與內地及國際完全通關，才令零售商重拾信心擴充。 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 兩年疫情煎熬 商舖業主心淡離場 2022/03/10 兩年疫情煎熬 商舖業主心淡離場 負面因素困擾 工商舖上半年難反彈 2022/03/22 負面因素困擾 工商舖上半年難反彈 商舖投資 危中有機 2022/03/26 商舖投資 危中有機 零售市道走向復常 空置商舖需時消化 2022/04/20 零售市道走向復常 空置商舖需時消化 民生區商舖率先受惠 2022/05/04 民生區商舖率先受惠 你可能感興趣 兩年疫情煎熬 商舖業主心淡離場 10:42 2022/03/10 兩年疫情煎熬 商舖業主心淡離場 負面因素困擾 工商舖上半年難反彈 15:58 2022/03/22 負面因素困擾 工商舖上半年難反彈 商舖投資 危中有機 00:06 2022/03/26 商舖投資 危中有機 最新專欄文章 專家樓論 - 收租的隱藏成本 今日 收租的隱藏成本 專家樓論 - 大家把樓債藏在哪裏？ 2022/09/05 大家把樓債藏在哪裏？ 專家樓論 - 民生區商場 成疫下投資搶手貨 2022/09/03 民生區商場 成疫下投資搶手貨 專家樓論 - 拆解新盤定價難高開 三大原因 2022/09/03 拆解新盤定價難高開 三大原因 專家樓論 - 私樓落成量 肯定不似預期 2022/09/02 私樓落成量 肯定不似預期 物業出租 商舖 零售 尖沙咀