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「3+4」檢疫 未激活舖市

財金專欄 14:00 2022/09/06

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舖租由高峰下挫，令品牌重新感興趣來港開業，以打造品牌聲望。惟放寬檢疫措施後，尚未出現大量旅客來港，相信要待香港與內地及國際完全通關，才令零售商重拾信心擴充。 

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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