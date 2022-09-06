  • 30°C
香港時間 : 2022906日 (週二) 01:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地粉絲洗版李家超 兩地合作多溝通

財金專欄 2022/09/06

分享：

分享：

特首李家超上任兩個多月，分別在香港和內地開通了社交媒體Facebook及微博帳號，前者有3.1萬追隨者，後者粉絲人數更高逾150萬！日前，內地粉絲「洗版式」留言，投訴打鼓嶺堆填區垃圾氣味問題，引起港方

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

最新專欄文章

有政戲 - 批彭博如《延禧攻略》 盧寵茂何所指？
2022/09/05
批彭博如《延禧攻略》 盧寵茂何所指？
有政戲 - 11月撤來港酒店隔離 政府吹淡風
2022/09/02
11月撤來港酒店隔離 政府吹淡風
有政戲 - 李家超訪粵告吹 「逆向隔離」料仍有成果
2022/09/01
李家超訪粵告吹 「逆向隔離」料仍有成果
有政戲 - 韓正今一帶一路論壇講話 點明港方向？
2022/08/31
韓正今一帶一路論壇講話 點明港方向？
有政戲 - 外遊星泰瑞士等5國 馬時亨：港堪憂
2022/08/30
外遊星泰瑞士等5國 馬時亨：港堪憂
經濟 香港 金融 林鄭月娥 立法會 大灣區 深圳 施政報告 Facebook 基建

上一篇文章

收租的隱藏成本

下一篇文章

預測股息8.8厘 工行確實吸引
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

宏觀眼界 - 美儲局遏不了通脹
美儲局遏不了通脹
有政戲 - 批彭博如《延禧攻略》 盧寵茂何所指？
批彭博如《延禧攻略》 盧寵茂何所指？
專家樓論 - 大家把樓債藏在哪裏？
大家把樓債藏在哪裏？
投資廣角鏡 - 「盈利王」不升反跌之謎
「盈利王」不升反跌之謎
英鎊 下跌目標1.14美元水平
英鎊 下跌目標1.14美元水平
國金札記 - 金融霸權再發力 圖為俄油價封頂
金融霸權再發力 圖為俄油價封頂