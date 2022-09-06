內地粉絲洗版李家超 兩地合作多溝通

特首李家超上任兩個多月，分別在香港和內地開通了社交媒體Facebook及微博帳號，前者有3.1萬追隨者，後者粉絲人數更高逾150萬！日前，內地粉絲「洗版式」留言，投訴打鼓嶺堆填區垃圾氣味問題，引起港方

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