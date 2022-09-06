內地粉絲洗版李家超 兩地合作多溝通 財金專欄 2022/09/06 分享： 分享： 特首李家超上任兩個多月，分別在香港和內地開通了社交媒體Facebook及微博帳號，前者有3.1萬追隨者，後者粉絲人數更高逾150萬！日前，內地粉絲「洗版式」留言，投訴打鼓嶺堆填區垃圾氣味問題，引起港方 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 批彭博如《延禧攻略》 盧寵茂何所指？ 2022/09/05 批彭博如《延禧攻略》 盧寵茂何所指？ 有政戲 - 11月撤來港酒店隔離 政府吹淡風 2022/09/02 11月撤來港酒店隔離 政府吹淡風 有政戲 - 李家超訪粵告吹 「逆向隔離」料仍有成果 2022/09/01 李家超訪粵告吹 「逆向隔離」料仍有成果 有政戲 - 韓正今一帶一路論壇講話 點明港方向？ 2022/08/31 韓正今一帶一路論壇講話 點明港方向？ 有政戲 - 外遊星泰瑞士等5國 馬時亨：港堪憂 2022/08/30 外遊星泰瑞士等5國 馬時亨：港堪憂 經濟 香港 金融 林鄭月娥 立法會 大灣區 深圳 施政報告 Facebook 基建