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卓慧思無法回天 英國衰退成定局

財金專欄 2022/09/06

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英國能源價格急升，民眾陷入生活水平危機，後遺症自然是經濟受損，而最壞情況是步入長時間衰退。卓慧思成為新任首相，相信也無力回天，主因當地經濟基本面早已轉弱，加上全球局勢的限制，現時出手阻止已經太遲。

過去

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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