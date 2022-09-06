卓慧思無法回天 英國衰退成定局 財金專欄 2022/09/06 分享： 分享： 英國能源價格急升，民眾陷入生活水平危機，後遺症自然是經濟受損，而最壞情況是步入長時間衰退。卓慧思成為新任首相，相信也無力回天，主因當地經濟基本面早已轉弱，加上全球局勢的限制，現時出手阻止已經太遲。 過去 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 卓慧思無法回天 英國衰退成定局 2022/09/05 卓慧思無法回天 英國衰退成定局 國金札記 - 金融霸權再發力 圖為俄油價封頂 2022/09/05 金融霸權再發力 圖為俄油價封頂 國金札記 - 疫下停課影響浮現 美童幾乎集體留班 2022/09/02 疫下停課影響浮現 美童幾乎集體留班 國金札記 - 戈爾巴喬夫走了 新冷戰揭序幕 2022/09/01 戈爾巴喬夫走了 新冷戰揭序幕 國金札記 - 光刻機耗電暴增 偏偏遇上能源荒 2022/08/31 光刻機耗電暴增 偏偏遇上能源荒 英國 通脹 脫歐 電力 天然氣 能源危機 卓慧思 英鎊 銀行